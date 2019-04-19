MONATIK взорвал сеть масштабным клипом о своей нелегкой жизни (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец MONATIK, отметивший недавно свой 33-й день рождения, сделал для поклонников настоящий подарок — представил взрывной клип «LOVE IT ритм». Эта работа из третьего сольного альбома стала самой масштабной в карьере певца. Клип опубликован на YouTube артиста. В зажигательном настроенческом ролике показан непростой путь исполнителя.

«Это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути, чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали», — рассказал Дмитрий Монатик.

Его историю рассказала режиссер Таня Муиньо с помощью ярких образов и символов ковбоя, девушки-огня и самолета. В одном из кадров Дмитрий появляется на крыле самолета.

«Это момент, когда остаёшься наедине с собой и своими мечтами, мыслями, когда отрываешься от реальности и пишешь, летаешь в облаках, и стремишься все выше. Это все об этом», — рассказал Монатик.

Для ролика было разработано 53 оригинальных образа. На создание костюмов пошло 208 метров тканей.

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