Потеряли надежду: российская правозащитница рассказала о состоянии украинских узников Кремля

Украина

Российская правозащитник Татьяна Щур сообщила последние новости о состоянии украинских узников Кремля Станислава Клыха, Александра Кольченко, Олега Сенцова и Владимира Балуха. По ее оценке, самым тяжелым на данный момент является состояние Клыха, который стал совсем седым и не выходит на прогулки, «устав надеяться». Однако никто из перечисленных Щур украинцев не рассчитывает на освобождение из застенков до конца 2019 года.

Так, Александр Кольченко начал понимать, что можно, что нельзя и что можно, если очень хочется. Он огорчается, потому что ему не дают продолжать учебу в Таврическом (украинском) университете.

Олег Сенцов, заглянувший в лицо смерти, спокоен и сосредоточен.

«Он много пишет, он снимает фильм, жестко руководит коллегами через письма и адвокатов. Он строго охраняет границы своего внутреннего мира. Он искренне не понимает, как можно быть несчастным, слабым и больным, когда ты на свободе», — пишет Татьяна.

Владимир Балух опять оказался в штрафном изоляторе СИЗО в Торжке. Никакой информации от него, как и от Сенцова, на волю не поступает.

Напомним, Балух написал пронзительное письмо на родину из российской колонии.

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