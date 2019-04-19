Сердце останавливалось несколько раз: Бейонсе раскрыла подробности тяжелой беременности

Шоу-бизнес

Знаменитая американская певица Бейонсе, которая удивляет поклонников не только своим творчеством и порой странными нарядами, взбудоражила сеть откровенными признаниями о второй беременности. Правда вскрылась после выхода трейлера документального фильма Netflix «Возвращение домой» (Homecoming), посвященного знаменитой певице.

Бейонсе рассказала, какой тяжелой оказалась вторая беременность, во время которой она поправилась до 90 килограммов. У нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, а сердце одного из близнецов останавливалось несколько раз.

«У меня развилась преэклампсия — это тяжелый токсикоз беременности, который появляется на втором или третьем триместре и сопровождается отеками, нарушениями в функционировании нервной системы и других органов. Заболевание может привести к серьезным осложнениям», — призналась Бейонсе в фильме.

Эти осложнения имели влияние и на развитие и здоровье малышей. Жизнь одного из них была под угрозой.

«Мое тело прошло через большие испытания, чем я предполагала. В день родов я весила почти 99 килограммов! У меня была очень тяжелая беременность: высокое давление, токсемия, преэклампсия. В утробе сердце одного из моих младенцев несколько раз останавливалось, поэтому врачам пришлось сделать экстренное кесарево сечение», — рассказала звезда.

Напомним, в июне 2017 года 35-летняя Бейонсе родила двойню — мальчика и девочку, которых назвали Сэр Картер и Руми. Первое время певица скрывала факт появления малышей, а через месяц опубликовала их первое фото, которое набрало за сутки более двух миллионов лайков. С мужем Джей Зи Бейонсе также воспитывает 7-летнюю дочь Блю Айви.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева беременна во второй раз.

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