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Порошенко приехал на НСК "Олимпийский" для дебатов с Зеленским
Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в пятницу вечером, 19 апреля, прибыл на НСК «Олимпийский» для дебатов с его оппонентом Владимиром Зеленским.
В 18:45 должна была состояться жеребьевка перед дебатами. Как известно, мероприятие будет проходить в несколько этапов. Кандидаты будут как выступать с монологом, так и отвечать на вопросы модераторов. Также запланировано по одному прямому вопросу от кандидата своему оппоненту.
Онлайн-трансляцию дебатов смотрите на «ФАКТАХ».
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