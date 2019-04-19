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Могут пострадать суставы, сердце, нервная система: чем опасен укус клеща
Вместе с теплом проснулись и клещи. Обычно они активны с марта по ноябрь, но особенно оживляются в апреле-мае и августе-сентябре. Клещи нападают на человека или животное независимо от времени суток и при любой погоде. Вопреки устоявшемуся мнению, что атакуют паразиты только тех, кто находится в лесу, произойти это может практически везде: в городском парке или сквере, на кладбище и даже в обычном дворе, где есть газоны и клумбы. Человеку, которого укусил клещ, зараженный бактериями (они называются боррелии), грозит болезнь Лайма, или боррелиоз. Также клещи могут заразить энцефалитом и другими болезнями, которые у нас, к счастью, встречаются редко: бартонеллезом, пироплазмозом, эрлихиозом.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чего нельзя делать, если укусил клещ, и как защитить себя от от этих насекомых.
«Особенно тщательно следует проверять волосистую часть головы, шею, подмышки, область паха и подколенные ямки»
Специалисты в один голос призывают к бдительности. Даже вынося мусор в контейнер возле дома, есть риск вернуться назад с «подарком». Важно помнить, что клещ может присосаться к телу не только во время пребывания на улице, но и попасть в дом вместе с одеждой, сумками и пакетами, букетами цветов, не говоря уже о шерсти собак.
— Вернувшись домой, нужно тщательно осмотреть и вытряхнуть одежду, провести внимательный осмотр себя и близких, а если есть домашний любимец, то и его, — рассказывает врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Особое внимание надо обратить на волосистую часть головы, а также участки, где хорошее кровообращение и нежная кожа: шею, подмышки, область паха, подколенные ямки. Это излюбленные места клещей.
Если паразита обнаружили, важно правильно его удалить. Доктор Жигарев рекомендует это делать с помощью прочной нитки или длинного волоска. Сделать удавку, зацепить клеща за шейку и без рывков и резких движений медленно вытаскивать, расшатывая из стороны в сторону. После смазать ранку раствором йода или другим антисептиком.
Пользователи Интернета делятся самыми невероятными способами проведения «операции». Одни советуют приложить обручальное кольцо и капнуть подсолнечное масло, чтобы клещ задохнулся, другие рассказывают, как вытащить паразита с помощью пинцета или шприца. Некоторые, чтобы наверняка, советуют купить в аптеке специальное приспособление. Главное, чтобы во время удаления клеща не оторвалась голова: это увеличит риск заражения. А оставшиеся части могут нагноиться. В таком случае следует обязательно показаться врачу.
— Как скоро появляются признаки заражения?
— По-разному: от двух дней до трех-четырех недель, — отвечает Юрий Жигарев. — Бывает, что симптомы заражения боррелиями проявляются через несколько месяцев, уже поздней осенью или даже зимой. Особая опасность в том, что люди не сразу замечают укус паразита: когда он прокалывает хоботком кожу, то одновременно впрыскивает обезболивающее вещество — анестетик. Если клещ отваливается или его удалили, то остается маленькая красная точка, которую трудно сразу заметить. Часто боррелиоз никак себя не проявляет, но спустя неделю-две после укуса клеща может появиться пятно с красным ободком, напоминающее мишень.
Многие люди считают, что именно пятно представляет главную опасность. Но, во-первых, у каждого третьего кольцевидной эритемы (так на медицинском языке называется пятно) может и не быть. А, во-вторых, если она и появляется, то это не самая большая неприятность. «Пятно не болит, не зудит и чаще всего его появлением встревожены женщины, которые рассматривают это как косметический недостаток, — пишет на своей странице в „Фейсбуке“ главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени З. И. Красовицкого кандидат медицинских наук Андрей Сницарь. — Пятно исчезает при назначении своевременного и адекватного лечения или даже само через пару-тройку месяцев. Поэтому в любом случае за местом укуса нужно внимательно наблюдать, причем две, а то и три недели, чтобы не пропустить появления кольцевидной эритемы. Тогда — немедленно к врачу, чтобы он назначил лечение».
«Сделать исследование на антитела можно через две-три недели после укуса»
Если эритемы нет, специалисты все равно советуют не успокаиваться, а сдать анализ на антитела. Но сделать исследование можно только через две-три недели после укуса клеща, когда антитела выработаются. Если результат отрицательный, то живите спокойно, во всяком случае, до следующей прогулки.
Главная угроза болезни Лайма — переход в хроническую форму. Это происходит, когда человек не лечится или лечение неадекватное, либо поздно обращается.
По словам доктора Сницаря, если развивается хронический боррелиоз, то вроде бы безобидный укус клеща может привести к серьезным недугам. Страдают суставы, нервная и сердечно-сосудистая системы. Люди, которых беспокоят суставы, идут к ревматологу или ортопеду. Докучает головная боль, руки-ноги отнимаются — к неврологу. Возникают проблемы с сердцем — лечатся у кардиолога. Но эти специалисты «заточены на свое»: любят, знают и лечат свои болезни. И редко отслеживают, связаны ли жалобы пациента с укусом клеща пару лет назад. Это может заподозрить инфекционист, но люди обычно к нему не обращаются. Обыватель рассуждает так: если температура нормальная, значит, инфекции нет.
«За два апрельских дня на санпропускник Сумской областной больницы обратились три человека, которых укусили клещи, — пишет Андрей Сницарь. — Один пациент ходил за соком в березовую рощу, другой совершал пробежку в городском парке, а третья женщина возвращалась после голосования домой и тоже присела на минутку в парке. За год только через стационар Сумской инфекционной больницы проходит 100—200 пострадавших. Еще столько лечится амбулаторно, и такое же количество случаев остаются нераспознанными».
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Многих интересует, нужно ли сдавать извлеченного клеща на анализы. Доктор Сницарь дает однозначный совет: «Не тратьте время и деньги, выбросьте в унитаз (клеща, не банкноты) и смойте». Если ждать, пока в лаборатории методом полимеразной цепной реакции проверят клеща на боррелии, можно упустить время для лечения. К тому же иногда случаются казусы: клещ зараженный, а человек не заболел, или наоборот: вроде бы безопасный паразит ухитрился заразить человека.
Чтобы вовремя обнаружить клеща, лучше выходить гулять в светлой одежде. Хорошо, если на ней будет поменьше складок, оборок, где может затаиться клещ. Пока на улице еще не жарко, можно заправить в носки штанины, носить рубашки и кофты с плотно прилегающими манжетами и воротниками. Но понятно, что в летнюю жару так гулять некомфортно.
Собираясь на природу, лучше предварительно обезопасить себя, родных и друзей с помощью репеллента. Специальные средства, отпугивающие клещей, стоит использовать и для «охраны» дачного или приусадебного участка.
Как защититься от клещей
- На обычный валик для чистки одежды добавить немного эфирного масла (важно сделать это равномерно, чтобы не оставить на одежде пятен).
- Перед выходом на улицу следует пройтись валиком по вещам, которые будут надеты.
- Самые эффективные такие эфирные масла: эвкалиптовое, лимонное, мятное, лавандовое, масло лимонника китайского.
- Кроме клещей, эфирные масла отпугивают комаров и мошек.
- В жаркую погоду не стоит распылять на тело воду с добавлением эфирного масла: это может раздражать кожу.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали список круглосуточных травмпунктов Киева, готовых оказать помощь гражданам при укусе клеща.
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