Могут пострадать суставы, сердце, нервная система: чем опасен укус клеща

Здоровье

Вместе с теплом проснулись и клещи. Обычно они активны с марта по ноябрь, но особенно оживляются в апреле-мае и августе-сентябре. Клещи нападают на человека или животное независимо от времени суток и при любой погоде. Вопреки устоявшемуся мнению, что атакуют паразиты только тех, кто находится в лесу, произойти это может практически везде: в городском парке или сквере, на кладбище и даже в обычном дворе, где есть газоны и клумбы. Человеку, которого укусил клещ, зараженный бактериями (они называются боррелии), грозит болезнь Лайма, или боррелиоз. Также клещи могут заразить энцефалитом и другими болезнями, которые у нас, к счастью, встречаются редко: бартонеллезом, пироплазмозом, эрлихиозом. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чего нельзя делать, если укусил клещ, и как защитить себя от от этих насекомых.



«Особенно тщательно следует проверять волосистую часть головы, шею, подмышки, область паха и подколенные ямки»

Специалисты в один голос призывают к бдительности. Даже вынося мусор в контейнер возле дома, есть риск вернуться назад с «подарком». Важно помнить, что клещ может присосаться к телу не только во время пребывания на улице, но и попасть в дом вместе с одеждой, сумками и пакетами, букетами цветов, не говоря уже о шерсти собак.

— Вернувшись домой, нужно тщательно осмотреть и вытряхнуть одежду, провести внимательный осмотр себя и близких, а если есть домашний любимец, то и его, — рассказывает врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Особое внимание надо обратить на волосистую часть головы, а также участки, где хорошее кровообращение и нежная кожа: шею, подмышки, область паха, подколенные ямки. Это излюбленные места клещей.

Если паразита обнаружили, важно правильно его удалить. Доктор Жигарев рекомендует это делать с помощью прочной нитки или длинного волоска. Сделать удавку, зацепить клеща за шейку и без рывков и резких движений медленно вытаскивать, расшатывая из стороны в сторону. После смазать ранку раствором йода или другим антисептиком.

Пользователи Интернета делятся самыми невероятными способами проведения «операции». Одни советуют приложить обручальное кольцо и капнуть подсолнечное масло, чтобы клещ задохнулся, другие рассказывают, как вытащить паразита с помощью пинцета или шприца. Некоторые, чтобы наверняка, советуют купить в аптеке специальное приспособление. Главное, чтобы во время удаления клеща не оторвалась голова: это увеличит риск заражения. А оставшиеся части могут нагноиться. В таком случае следует обязательно показаться врачу.

— Как скоро появляются признаки заражения?

— По-разному: от двух дней до трех-четырех недель, — отвечает Юрий Жигарев. — Бывает, что симптомы заражения боррелиями проявляются через несколько месяцев, уже поздней осенью или даже зимой. Особая опасность в том, что люди не сразу замечают укус паразита: когда он прокалывает хоботком кожу, то одновременно впрыскивает обезболивающее вещество — анестетик. Если клещ отваливается или его удалили, то остается маленькая красная точка, которую трудно сразу заметить. Часто боррелиоз никак себя не проявляет, но спустя неделю-две после укуса клеща может появиться пятно с красным ободком, напоминающее мишень.

Многие люди считают, что именно пятно представляет главную опасность. Но, во-первых, у каждого третьего кольцевидной эритемы (так на медицинском языке называется пятно) может и не быть. А, во-вторых, если она и появляется, то это не самая большая неприятность. «Пятно не болит, не зудит и чаще всего его появлением встревожены женщины, которые рассматривают это как косметический недостаток, — пишет на своей странице в „Фейсбуке“ главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени З. И. Красовицкого кандидат медицинских наук Андрей Сницарь. — Пятно исчезает при назначении своевременного и адекватного лечения или даже само через пару-тройку месяцев. Поэтому в любом случае за местом укуса нужно внимательно наблюдать, причем две, а то и три недели, чтобы не пропустить появления кольцевидной эритемы. Тогда — немедленно к врачу, чтобы он назначил лечение».

«Сделать исследование на антитела можно через две-три недели после укуса»

Если эритемы нет, специалисты все равно советуют не успокаиваться, а сдать анализ на антитела. Но сделать исследование можно только через две-три недели после укуса клеща, когда антитела выработаются. Если результат отрицательный, то живите спокойно, во всяком случае, до следующей прогулки.

Главная угроза болезни Лайма — переход в хроническую форму. Это происходит, когда человек не лечится или лечение неадекватное, либо поздно обращается.

По словам доктора Сницаря, если развивается хронический боррелиоз, то вроде бы безобидный укус клеща может привести к серьезным недугам. Страдают суставы, нервная и сердечно-сосудистая системы. Люди, которых беспокоят суставы, идут к ревматологу или ортопеду. Докучает головная боль, руки-ноги отнимаются — к неврологу. Возникают проблемы с сердцем — лечатся у кардиолога. Но эти специалисты «заточены на свое»: любят, знают и лечат свои болезни. И редко отслеживают, связаны ли жалобы пациента с укусом клеща пару лет назад. Это может заподозрить инфекционист, но люди обычно к нему не обращаются. Обыватель рассуждает так: если температура нормальная, значит, инфекции нет.

«За два апрельских дня на санпропускник Сумской областной больницы обратились три человека, которых укусили клещи, — пишет Андрей Сницарь. — Один пациент ходил за соком в березовую рощу, другой совершал пробежку в городском парке, а третья женщина возвращалась после голосования домой и тоже присела на минутку в парке. За год только через стационар Сумской инфекционной больницы проходит 100—200 пострадавших. Еще столько лечится амбулаторно, и такое же количество случаев остаются нераспознанными».

Многих интересует, нужно ли сдавать извлеченного клеща на анализы. Доктор Сницарь дает однозначный совет: «Не тратьте время и деньги, выбросьте в унитаз (клеща, не банкноты) и смойте». Если ждать, пока в лаборатории методом полимеразной цепной реакции проверят клеща на боррелии, можно упустить время для лечения. К тому же иногда случаются казусы: клещ зараженный, а человек не заболел, или наоборот: вроде бы безопасный паразит ухитрился заразить человека.

Чтобы вовремя обнаружить клеща, лучше выходить гулять в светлой одежде. Хорошо, если на ней будет поменьше складок, оборок, где может затаиться клещ. Пока на улице еще не жарко, можно заправить в носки штанины, носить рубашки и кофты с плотно прилегающими манжетами и воротниками. Но понятно, что в летнюю жару так гулять некомфортно.

Собираясь на природу, лучше предварительно обезопасить себя, родных и друзей с помощью репеллента. Специальные средства, отпугивающие клещей, стоит использовать и для «охраны» дачного или приусадебного участка.

Как защититься от клещей

На обычный валик для чистки одежды добавить немного эфирного масла (важно сделать это равномерно, чтобы не оставить на одежде пятен).

Перед выходом на улицу следует пройтись валиком по вещам, которые будут надеты.

Самые эффективные такие эфирные масла: эвкалиптовое, лимонное, мятное, лавандовое, масло лимонника китайского.

Кроме клещей, эфирные масла отпугивают комаров и мошек.

В жаркую погоду не стоит распылять на тело воду с добавлением эфирного масла: это может раздражать кожу.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали список круглосуточных травмпунктов Киева, готовых оказать помощь гражданам при укусе клеща.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter