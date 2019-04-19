Порошенко поразил НСК «Олимпийский» патриотичным жестом

Украина

Дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК «Олимпийский» завершились неожиданно — весь стадион исполнил Гимн Украины.

Инициатором такого жеста стал действующий глава государства Петр Порошенко, который вместе с супругой и сторонниками начал петь на сцене еще в момент, когда модераторы объявляли о завершении дебатов. Напомним, именно Порошенко первым подал руку своему оппоненту на дебатах.

Примечательно, что его соперник Владимир Зеленский в это время решил поблагодарить жену поцелуем и показал жест одобрения своим сторонникам.

Тем не менее затем и он, и его команда, присоединились к исполнению Гимна.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о возмущении соцсетей заявлением Зеленского о том, что российско-террористические войска на Донбассе являются «повстанцами».

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