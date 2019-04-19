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Порошенко пошел на сцену к Зеленскому и пожал ему руку (видео)
Президент Украины Петр Порошенко решил выйти на одну сцену со своим соперником Владимиром Зеленским, оставив выделенную его команде сцену. Напомним, ранее в команде Порошенко заявили, что предлагали сопернику выйти к людям прямо на поле вместо выступления на разных сценах.
Также состоялась жеребьевка очередности выступления кандидатов. Первым начал свое выступление Зеленский, который
Модератор команды Порошенко Андрей Куликов подчеркнул важность объединения кандидатов по крайней мере на одной сцене.
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