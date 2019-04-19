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Украина

Порошенко пошел на сцену к Зеленскому и пожал ему руку (видео)

19:13 19 апреля 2019 177
Порошенко пошел на сцену к Зеленскому и пожал ему руку
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко решил выйти на одну сцену со своим соперником Владимиром Зеленским, оставив выделенную его команде сцену. Напомним, ранее в команде Порошенко заявили, что предлагали сопернику выйти к людям прямо на поле вместо выступления на разных сценах.

Также состоялась жеребьевка очередности выступления кандидатов. Первым начал свое выступление Зеленский, который в т. ч. рассказал о своем знакомстве с соперником в его Администрации.

Модератор команды Порошенко Андрей Куликов подчеркнул важность объединения кандидатов по крайней мере на одной сцене.

«ФАКТЫ» осуществляют прямую трансляцию политического события.

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