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Минюст оспорит скандальное решение мелитопольского суда по сбитому в Луганске Ил-76
Минюст Украины принял решение обжаловать решение Мелитопольского городского суда, который отказался признать гибель командира сбитого на Донбассе военного самолета Ил-76 следствием агрессии РФ. Об этом в комментарии Укринформу заявил министр юстиции Павел Петренко.
При этом он подтвердил, что уже согласовал позиции с Генеральным прокурором Юрием Луценко — во время совещания в СНБО 18 апреля.
«Мы обязательно ознакомимся с этим решением. И я знаю позицию Генерального прокурора, мы по этому поводу мы имели с ним разговор во время совещания в СНБО, это решение будет обжаловано по мотивам, которые указала судья», — сказал Петренко.
Само решение суда он назвал «лишенным» здравого смысла.
Напомним, террористы сбили самолет Ил-76 с украинскими десантниками 14 июня 2014 года возле Луганского аэропорта. Вместе с военными погиб экипаж самолета, в том числе командир экипажа Ил-76 подполковник Александр Белый. С иском в суд за юридическим засвидетельствованием факта и обстоятельств трагедии обратились его жена и дочь.
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