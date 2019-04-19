Вечеринка в честь 40-летия Кортни Кардашьян: смелое платье и «голый торт» (фото, видео)

Шоу-бизнес

Кортни Кардашьян, старшая из сестер клана Кардашьян-Дженнер, с помпой отметила свое 40-летие. Вечеринка устраивалась в лос-анджелесском особняке матери Кортни — Крис Дженнер. Именинницу пришли поздравить все ее сестрички — Ким и Хлое Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

Кортни Кардашьян в окружении друзей

Ким Кардашьян

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Как пишет Daily Mail, на роскошной вечеринке гостей (среди которых была Пэрис Хилтон) развлекали певица Сия и певец Робин Тик. Приглашенным предлагались персонализированные бутылки текилы Don Julio стоимостью по 200 долларов за штуку. На бутылке самой Кортни был выгравирован ее портрет с подписью «Самая интересная из всех». Это был намек на слова Ким Кардашьян, которая некогда назвала Кортни «самой неинтересной из всех сестер».

Огромный торт представлял собой очень реалистически выполненную обнаженную фигуру Кортни, сидящую на краю ванны.

Именинница была в весьма смелом облегающем черном платье от Versace — в основном прозрачном, со вставками в стратегических местах. От нижнего белья Кортни в этот вечер отказалась. В черном мини-платье от Versace была и Ким Кардашьян. Остальные сестры выбрали наряды светлых оттенков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хлое Кардашьян отметила первый день рождения дочери, пригласив на него бойфренда-изменника.

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