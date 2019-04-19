Под Черкассами подростки надругались над могилами

Происшествия

В Черкасской области двое несовершеннолетних совершили акт вандализма на сельском кладбище в Катеринопольском районе. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Черкасской области.

В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетние повредили около 15 могил, повалив памятники и надгробные кресты

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 297 («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего») Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до 5 лет, или же лишение свободы на срок от четырех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об аналогичных фактах на Киевщине, где нетрезвые подростки повредили семь надгробий на сельском кладбище. А в Донецкой области подростки разбивали надгробия на спор.



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