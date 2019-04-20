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В Германии задержали сообщника экс-полпреда Кадырова в Украине, — СМИ
В Германии арестован крупный «обнальщик», известный как Руслан Барковский, подозреваемый в соучастии в похищении бизнесмена Али Закриева в 2014 году. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника агентства, последние годы Барковский жил в Австрии. В 2017 году там он был арестован по запросу России. Однако его быстро отпустили под крупный залог, и экстрадировать его не удалось. На этой неделе Барковский выехал в Германию, где был арестован местной полицией как человек, находящийся в международном розыске. Генпрокуратура РФ готовит материалы для его экстрадиции.
По версии следствия, Барковский активно участвовал в схемах незаконного обналичивания средств совместно с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым и его деловым партнером Али Закриевым. В какой-то момент через Новикова и Закриева прошла крупная сумма денег, из которой пропало более 100 млн рублей. Новиков решил, что деньги украл его партнер.
Владелец Delta Key обратился за помощью к Барковскому, который, в свою очередь, связался с полпредом главы Чечни в Украине Рамзаном Цицулаев. По версии следствия, в результате Барковский месте с охранниками Цицулаева в 2014 году похитил Закриева и его телохранителя. Их двое суток удерживали в квартире, требуя выплатить якобы похищенные средства. После этого Закриева доставили в гостиницу «Золотое кольцо», где он в присутствии Цицулаева признал долг и пообещал его выплатить.
После этого бизнесмен обратился в правоохранительные органы. За организацию его похищения были арестованы Андрей Новиков и один из охранников Цицулаева Адлан Тарамов.
Самого полпреда Кадырова в Украине объявили в розыск. В октябре 2017 года Цицулаева задержала СБУ как лицо, чье пребывание на Украине нежелательно. Его выдворили в Россию. После пересечения границы он был задержан российскими силовиками и этапирован в Москву.
По данным источника «Росбалта», в 1990-х Барковский был известен в России как Заур Балаев. Известно, что у него есть подлинные паспорта гражданина России, Украины, Азербайджана и Испании. По данным источников, через Барковского-Балаева в 2011—2013 годах в Мастер-банке было незаконно обналичено и выведено за рубеж более 200 млрд рублей. Также сообщается, что в какой-то момент под его контролем находилась одна из крупнейших инвестиционно-брокерских компаний.
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На фото: задержание Руслана Барковского в Австрии
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