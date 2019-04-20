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У бывшего мужа Моники Беллуччи родилась третья дочь (фото)
Знаменитый французский актер Венсан Кассель («Багровые реки», «Черный лебедь», «Доберман») снова стал отцом в 52 года. Его 22-летняя жена, модель Тина Кунаки, родила девочку. Малышке дали необычное имя — Амазони. Сообщая радостную новость в соцсети Instagram, актер проиллюстрировал ее снимком тропических лесов бразильской Амазонии. Часть года звездная пара проживает в Бразилии (Венсан приобрел жилье в Рио-де-Жанейро еще в 2013 году), поэтому и решили назвать ребенка так необычно.
Венсан и мулатка Тина (дочь итальянки с Сицилии и родившегося в Марокко выходца из африканской Тоголезской республики) познакомились в 2015 году во время отдыха на Ибице и поженились в августе прошлого года.
В течение 14 лет был Кассель был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи. У них имеются две дочери — 14-летняя Дэва и Леони, которой скор исполнится девять. Супруги развелись в 2013 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снялась в рекламе.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!