Спорт

Месси отдыхает: румынский голкипер на 94-й минуте забил со штрафного с 40 метров (видео)

Невероятный гол увидели немногочисленные болельщики в конце поединка третьего румынского дивизиона между командами «Пашкани» и «Шомуз» (Фэлтичени).

Когда арбитр компенсировал к основному времени поединка несколько минут, уступавшие в счете гости (1:2) получили право на штрафной удар метрах в 40 от ворот. Зачастую в таких ситуациях вратарь проигрывающей команды несется во владения соперника, чтобы помочь свои партнерам отыграться. Авось, повезет.

Но в нашем случае голкипер гостей сам вызвался выполнять штрафной удар. И когда все ждали навес, страж ворот «выстрелил» сам и невероятным ударом принес своей команде ничью — 2:2. Это нужно видеть…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Бетиса» забил чудо-гол в Кубке Испании прямым ударом с углового.

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