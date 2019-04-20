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KyivNotKiev: аэропорты Бельгии изменили написание украинской столицы (фото)
Вслед за международным аэропортом имени Фредерика Шопена в Варшаве, который с декабря 2018 года использует англоязычное написание названий украинских городов, аэропорты Бельгии стали писать название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией — Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии в Facebook.
«Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev», — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины запустило кампанию #CorrectUA #KyivNotKiev. Дипломаты обращались к иностранным медиа с целью корректного написания названия Киев (#KyivNotKiev).
На сегодняшний день англоязычное написание столицы Украины применяют в аэропортах Казахстана, Тбилиси, Батуми, Талинна, Будапешта. Изменили в соответствии с украинской транслитерацией название Киева аэропорты Манчестера, Дании и международный аэропорт Израиля Бен-Гурион.
Как сообщали «ФАКТЫ», украинский авиаперевозчик МАУ отказался исправить английское название Киева на Kyiv (согласно правописанию) и продолжает использовать русифицированный вариант — Kiev. В МАУ пояснили, что пишут Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
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