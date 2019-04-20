Происшествия

В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной на межнациональной почве

В субботу, 20 апреля, в Днепре подрались посетители ночного клуба. В побоище участвовали около 30 человек, в основном, представители афроамериканской и туркменской национальности. Ранее сообщалось о драке возле развлекательного заведения «Святошин» в Кривом Роге.

Как передает «Информатор», инцидент в областном центре произошел в 7:00, возле ночного клуба Jackson на улице Баррикадной.

О драке сотрудникам патрульной полиции сообщила очевидица.

На место происшествия приехали несколько экипажей патрульной полиции и врачи скорой помощи.

Причиной конфликта стала личная неприязнь на фоне злоупотребления алкоголем. В результате драки один из участников туркменской национальности ударил ножом афроамериканца.

Пострадавший получил ранение в области правого бедра. Врачи госпитализировали его в больницу Мечникова. 29-летний пострадавший находится в сознании, благодаря оперативной работе медиков, его жизни ничего не угрожает.

Предполагаемого злоумышленника полиции удалось задержать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте на межэтнической почве в центре Одессы в заведении Laila, где драка переросла в поножовщину. Тогда по итогам масштабной потасовки колото-резаные раны различной степени тяжести и ранения органов получили, как минимум, шесть человек.

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