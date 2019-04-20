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"Комбат"-орденоносец из "ДНР" получил 10 лет тюрьмы
Арбитражный суд Донецкой области вынес приговор командиру батальона «Вооруженных сил ДНР» по кличке «Кот». Он получил 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона летом 2014 года уехал в Дебальцево, где вступил в ряды незаконных вооруженных формирований. Боевики поручили ему подбор и подготовку «личного состава», обеспечение контроля за несением боевиками дежурства на блокпостах, а также обеспечение контрольно-пропускного режима. За активное участие в боевых действиях против сил АТО осужденный получил «награду» — медаль «За боевые заслуги».
Тем временем в Луганской области сотрудники спецслужбы задержали бойца разведывательного взвода незаконного вооруженного формирования «ЛНР». В результате следственно-оперативных мероприятий было установлено, что задержанный в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе «ополчения» и дислоцировался в городе Ровеньки.
Расследование дела осуществляет Управление СБУ в Луганской области.
Напомним, Россия и подконтрольные ей боевики террористических «республик» отказались поддержать мирную инициативу Украины и соблюдать режим прекращения огня на Пасху. Перемирие предполагалось объявить 19 апреля. В Украине связали недоговороспособность российской стороны с ее ожиданием реванша после президентских выборов в Украине 21 апреля.
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