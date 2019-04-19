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На Донбассе не объявят пасхальное перемирие: названа причина
«Пасхальное» перемирие на Донбассе не будет объявлено. Россия отказалась поддержать мирную инициативу Украины и соблюдать режим прекращения огня на праздник. Об этом после переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу рассказала представитель Украины в делегации Ирина Геращенко.
Переговоры длились шесть часов и завершились безрезультатно. Стороны общались по скайп-конференции. «Так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о „гражданской войне, внутреннем конфликте“ и необходимости „прямого диалога“ с ОРДЛО», — рассказала Геращенко.
Перемирие предполагалось объявить 19 апреля. Но, как отметили украинские переговорщики, Россия почувствовала возможность реванша после украинских выборов, а потому стала абсолютно недоговороспособной.
«РФ не меняет своей тактики. Избирательная гонка в Украине и ее возможные последствия не делают Россию покладистей… Нет ни единого сигнала, что РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает», — подытожила Геращенко.
Напомним, прошлый раз стороны договорились о перемирии на Донбассе к 8 марта, но боевики почти сразу же нарушили режим тишины.
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