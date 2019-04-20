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В «день тишины» в Одессе зафиксировано массовое «минирование» объектов в центре города
Днем в субботу, 20 апреля, в полицию практически одновременно поступили сообщения о минировании сразу двух торговых центров: «Кадорр» по улице Екатерининской и торгового центра «Новый Привоз» по улице Пантелеймоновской.
«По указанным адресам направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы, — сообщили в полиции. — Также туда прибыли сотрудники ГСЧС и медики скорой помощи. Из первого ТЦ было эвакуировано более 760 человек, из второго — более 300».
ТРЦ «Кадорр»
ТЦ «Новый Привоз»
Уже через некоторое время на линию «102» сообщили о еще одном объекте, в помещении которого «заложена бомба». Ним оказался — бутик-отель «Фредерик Коклен» в исторической части города, в переулке Некрасова. Оттуда также были эвакуированы люди.
На данный момент поиски взрывчатки в ТРЦ завершены, взрывчатка найдена не была.
Правоохранители отмечают, что за последние сутки резко возрос поток сообщений подобного рода.
«ТРЦ „Кадорр“ за это время „минируют“ уже вторично, — уточнили в полиции. — Накануне также „заложили взрывчатку“ в ТРЦ „Ривьера“. Следом — гостиничного комплекса по улице Пушкинской, ТЦ „Афина“ на Греческой площади, торгового центра на проспекте Академика Глушко».
Когда и это не «впечатлило» правоохранителей, «шутники» сообщили о минировании международного аэропорта «Одесса», морского торгового порта, а также международного автовокзала.
Тогда все эти сообщения не подтвердились — взрывных устройств и веществ не обнаружили.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре 20 апреля в одесском ТЦ «Пятый элемент».
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