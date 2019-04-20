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Под Днепром расстреляли местного активиста: подробности ЧП
В городе Каменское Днепропетровской области произошла стрельба прямо напротив здания городского совета. В результате пострадал местный общественный активист Евгений Найда и две случайно оказавшиеся в этом месте женщины. Как сообщили Укринформу в Каменском отделе полиции, стрелявшие находились в Daewoo зеленого цвета.
Инцидент произошел около 16:20 20 апреля.
«На месте работает полиция, объявлен план «Перехват», — сообщили в полиции.
По свидетельству очевидцев, рядом с Найдой притормозил Lanos с шашками такси, из которого вышел человек в маске. Он произвел два выстрела из обреза у Евгения Найду и скрылся с места преступления на том же автомобиле.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о ночном обстреле дорожных активистов на трассе Одесса-Киев. Объектом агрессии стал весовой комплекс «Дачное». В полиции заявили, что целью нападения было перераспределение контроля над теневыми схемами «Укравтодора» и «Укртрансбезопасности».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.