Происшествия

«Минирования» в Одессе: взрывчатку ищут в больнице, аэропорту, кинотеатрах, гипермаркете и в отелях

В эти минуты правоохранителями полностью оцеплено здание терминала в международном аэропорту «Одесса».

«Информация о минировании этого стратегически важного объекта поступила на электронный адрес, — пояснили в полиции. — Сейчас на место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала аэропорта».

Тем временем в противоположном конце города из-за «минирования» городской клинической больницы № 1, расположенной по улице Мясоедовской, было эвакуировано более 300 пациентов и более полусотни медработников.

Также правоохранители проверяют поступившие вечером в субботу, 20 апреля, сообщения о том, что взрывчатка находится в гипермаркете «Метро» на проспекте Небесной сотни, в двух кинотеатрах — «Москва», на улице Варненской (в парке имени Горького) и «Родина» — на улице Мечникова.

Сообщения, из-за которых сегодня ранее было эвакуировано более 1,2 тысяч человек, не подтвердились. Напомним, анонимы сообщили на линию «102» о минировании двух торговых центров: «Кадорр» по улице Екатерининской и «Новый Привоз» по улице Пантелеймоновской, а также бутик-отеле «Фредерик Коклен» в исторической части города — переулке Некрасова.

В полиции отмечают, что только за текущие, еще не завершившиеся сутки, в одесскую полицию поступило уже 10 сообщений о минировании различных городских объектов.

Напомним, в Киеве открыли уголовное производство по факту сообщения о подготовке теракта, который должен был состояться во время дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК «Олимпийский».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter