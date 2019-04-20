- 22:57 В Черкасской области нашли виновников зверского убийства женщины-таксиста из Киева
- 22:21 Администрация Новодевичьего кладбища отказывается хоронить Цывину рядом с Евстигнеевым
- 22:10 Второй тур выборов президента Украины: онлайн-трансляция
- 21:49 «Минирования» в Одессе: взрывчатку ищут в больнице, аэропорту, кинотеатрах, гипермаркете и в отелях
- 21:36 Местные выборы — 2019: ЦИК назначил дату голосования
- 21:04 Известная украинская теннисистка родила второго ребенка
- 20:41 Порошенко подписал важный евроинтеграционный указ
- 20:15 Глобальный сбой в популярном мессенджере: украинцы оказались в числе пострадавших (карта)
- 19:49 Вербное воскресенье 2019: красивые поздравления и открытки с праздником
- 19:44 Вербное воскресенье 2019: как провести праздник, чтобы быть здоровыми и счастливыми
В Черкасской области нашли виновников зверского убийства женщины-таксиста из Киева (фото)
В Черкасской области задержали двух мужчин, причастных к убийству киевлянки, занимавшейся частными перевозками на собственном автомобиле. Установлено, что преступление было совершено с целью завладения авто. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
С заявлением в полицию обратилась мать погибшей, которая рассказала, что утром ее дочь на автомобиле выехала в направлении Черкасской области, но уже длительное время на связь не выходит.
В результате оперативно-разыскных мероприятий попавшее авто полицейские обнаружили в городе Ватутино и установили, что на нем приехали двое мужчин. Их задержали, а в ходе проведенного в их доме обыска полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем.
«Как выяснилось, злоумышленники, с целью завладения автомобилем убили потерпевшую. Тело женщины они оставили в лесополосе на территории Звенигородского района, присыпав строительным мусором», — сообщили в полиции.
Уголовное производство возбуждено по статьям 115 («Умышленное убийство») и 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об убийстве в Черкасской области женщины-таксиста Ирины Чуприны, пропавшей в ночь на 8 января. Тогда один из подозреваемых признался, что «был очень пьяным и зарезал женщину ножом».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.