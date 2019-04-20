В Черкасской области нашли виновников зверского убийства женщины-таксиста из Киева (фото)

Происшествия

В Черкасской области задержали двух мужчин, причастных к убийству киевлянки, занимавшейся частными перевозками на собственном автомобиле. Установлено, что преступление было совершено с целью завладения авто. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

С заявлением в полицию обратилась мать погибшей, которая рассказала, что утром ее дочь на автомобиле выехала в направлении Черкасской области, но уже длительное время на связь не выходит.

В результате оперативно-разыскных мероприятий попавшее авто полицейские обнаружили в городе Ватутино и установили, что на нем приехали двое мужчин. Их задержали, а в ходе проведенного в их доме обыска полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем.

«Как выяснилось, злоумышленники, с целью завладения автомобилем убили потерпевшую. Тело женщины они оставили в лесополосе на территории Звенигородского района, присыпав строительным мусором», — сообщили в полиции.

Уголовное производство возбуждено по статьям 115 («Умышленное убийство») и 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об убийстве в Черкасской области женщины-таксиста Ирины Чуприны, пропавшей в ночь на 8 января. Тогда один из подозреваемых признался, что «был очень пьяным и зарезал женщину ножом».



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