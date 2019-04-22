Почему на украинских заправках может возникнуть дефицит дизтоплива

Деньги

На украинском топливном рынке складывается довольно тревожная ситуация, виновником которой вновь стала Россия. Совсем недавно РФ ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. А теперь по вине России приостановлены поставки нефтепродуктов и из Беларуси.

Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспорт горючего в связи с ухудшением качества нефти, поступающей из Российской Федерации. Как сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, 19 апреля было зафиксировано резкое ухудшение качества экспортной нефти марки Urals, поступающей по нефтепроводу в Беларусь из России. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз. Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь.

В связи со сложившейся ситуацией «Белорусская нефтяная компания» полностью прекратила экспорт светлых нефтепродуктов до нормализации ситуации с поставками. А ведь именно из этой страны Украина получает наибольшую долю импортного горючего. В частности, в 2018 году доля белорусского дизтоплива в балансе украинского рынка составила 33%. А импорт бензина из Беларуси в Украину в прошлом году составил 44% объема украинского рынка.

«Действительно, имеет место дестабилизация поставок нефтепродуктов из Беларуси. Сейчас на Мозырском заводе проводится диагностика оборудования и выявляются повреждения, произошедшие в результате поставки из России некачественной нефти. Факт наличия некачественной нефти и в украинском участке нефтепровода „Дружба“, идущего в Европу, подтвердила украинская компания „Укртранснафта“. На данный момент поставки горючего в Украину из Беларуси приостановлены, и пока трудно сказать, когда они будут возобновлены», — рассказал «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его словам, этот фактор может сказаться на ценах, в первую очередь на дизельное топливо.

«Из Беларуси мы получаем около 30% дизтоплива. По бензину ситуация лучше. У нас достаточно мощностей собственных заводов. Кроме того, есть поставки бензина из Литвы и Польши.

Думаю, сейчас украинский рынок дизельного топлива будет активно переориентироваться на морские поставки. Кроме того, обычно в такие периоды увеличивается прокачка дизельного топлива из России. Я не исключаю, что и сейчас будет задействован этот вариант. Кстати, пока поставки дизтоплива из РФ идут в прежнем режиме, несмотря на заявления российского правительства об изменении порядка таких поставок.

Сложившаяся ситуация в очередной раз показывает, что Украина должна иметь собственные запасы горючего под контролем государства. Об этом говорят уже восемь лет, но ничего не меняется. Также нужно менять систему обеспечения нефтепродуктами, сделать ее более сбалансированной. Больше внимания нужно уделять морским поставкам нефти и нефтепродуктов, которые пока стоят дороже. Снизить их стоимость можно за счет уменьшения портовых сборов. Кроме того, мы имеем недозагруженный сырьем Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, продукция которого также может обеспечить насыщение топливного рынка.

Хочу отметить, что проблемы с поставками нефтепродуктов возникли на фоне роста стоимости нефти на мировом рынке. Поэтому прогнозировать, какова будет цена на горючее, пока сложно. Но думаю, что стоимость бензина останется на нынешнем уровне, а вот дизтопливо может подорожать. На сколько, пока не ясно.

Что касается сжиженного газа, то ожидания возникновения дефицита этого топлива пока не оправдались. Автогаза хватает, хотя цена на него несколько увеличилась", — подытожил Сергей Куюн.

Стоить напомнить, что ранее эксперты прогнозировали рост стоимости сжиженного газа до 14 гривен за литр.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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