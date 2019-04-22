Деньги

Курс доллара снова упал после скачка вверх

На вторник, 23 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,77 грн/доллар. Ранее официальный курс гривни к доллару был зафиксирован на уровне 26,85 грн/долл.

О некотором снижении курса свидетельствуют данные, обнародованные НБУ.

Тем временем Минфин сообщает, что на наличном валютном рынке доллар подешевел в покупке на 7 копеек, а в продаже — на 14 копеек. Евро снизился в покупке на 18 копеек и на 15 копеек в продаже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аналитики и финансисты уверяли, что стабильность гривни сейчас зависит не столько от политической, сколько экономической ситуации в Украине.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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