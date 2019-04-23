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Курс доллара в Украине продолжает стремительно падать
Во вторник, 23 апреля, в банках доллар подешевел в покупке и в продаже на 15 копеек, а евро — на 20 копеек. Ранее сообщалось, что накануне курс доллара упал после скачка вверх.
Таблицу с курсами валют в банках опубликовал «Минфин».
Также сообщается о снижении курса валют в обменных пунктах. Доллар на наличном валютном рынке подешевел в покупке на 7 копеек, а в продаже на 12 копеек. Евро снизился в покупке на 9 копеек и на 13 копеек в продаже.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на следующий день после выборов курсы доллара и евро в Украине поползли вверх. На 22 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,85 грн/долл. По отношению к европейской валюте гривня также просела. Официальный курс от НБУ составляет 30,21 грн/евро.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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