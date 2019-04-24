Сбросить три килограмма до Пасхи: названа эффективная экспресс-диета

Здоровье

Когда нужно срочно сбросить за короткий срок 3 лишних килограмма, помогает высокоэффективная диета, которая позволит без труда расстаться с ними буквально «за три дня». Чтобы испытать на себя благотворное влияние диеты, нужно купить определенный набор продуктов и питаться, следуя указаниям, а также соблюдая питьевой режим, пишет kulina.ru.

Дни диеты можно чередовать по своему усмотрению. В день следует выпивать от 1,5 до 2 литров жидкости. Питаться необходимо 4−6 раз в день с общим объемом пищи в 200 г.

Указанные блюда можно повторять в течение дня.

Первый день. Набор блюд будет следующим: томатный сок, салат из белокочанной капусты и огурцов, заправленный лимонным соком, гречка на воде.

Второй день. Салат из яблок и сырой тертой тыквы, заправленный натуральным йогуртом, нежирные молочные продукты.

Третий день. Нежирная рыба, отварная курица, салат из тертой моркови и киви.

Эксперты отмечают, что при соблюдении указанной диеты можно терять в сутки до килограмма лишнего веса. Дольше недели на такой диете сидеть нельзя.

Эта диета, как все другие, имеет противопоказания, поэтому перед применением обязательно требуется консультация специалиста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американские ученые уверены, что ежедневное взвешивание помогает эффективнее худеть тем, кто сидит на диете. Они наблюдали за добровольцами, использовавшими разные методики похудения. Если весы показывают, что есть результат, человек с большим энтузиазмом тренируется и не допускает отступлений от системы питания. Ведь как только сорвешься и съешь тортик, стрелки весов тут же сообщат об этом набором лишнего веса.

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