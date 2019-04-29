Ученые впервые доказали пользу орального секса для здоровья женщины

Здоровье

Оральный секс полезен для здоровья женщины, так как связан со снижением риска повторного выкидыша. Данный факт выяснили специалисты из Лейденского университета. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Reproductive Immunology, пишет «Медикфорум».

Самопроизвольное прерывание беременности на сроке до 28 недель, произошедшее несколько раз подряд, называется привычным выкидышем. Иногда причиной могут быть аномалии матки, эндокринные заболевания, генетические особенности родителей, однако в большинстве случаев причину установить не удается.

Исследователи предположили, что дело может быть во влиянии мужской иммунной системы на женскую — как до зачатия, так и после. По их мнению, толерантность организма беременной женщины к антигенам отца повышается благодаря попаданию в организм спермы, причем не только вагинально, но и орально.

Ученые опросили группу из 97 женщин моложе 36 лет, у которых были как минимум три беспричинных выкидыша подряд, и группу из 137 женщин, у которых не было привычных выкидышей. Как оказалось, вторая группа значительно чаще ублажала своих партнеров орально. В первой группе оральным сексом с партнером занималось 56,9% женщин, во второй — 72,9%.

В семенной жидкости содержатся человеческие лейкоцитарные антигены отца (HLA), от которых зависит иммуносовместимость пары, поясняют исследователи. Желудочно-кишечный тракт же является наиболее благоприятной средой для их попадания в организм женщины. Воздействуя на него, отцовские антигены способны «подготовить» организм к вынашиванию ребенка от этого мужчины.

Исследователи подчеркивают, что пока нельзя сказать о том, что с помощью орального секса можно снизить риск выкидыша. Они отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят узнать больше о воздействии спермы на женский организм и, возможно, уменьшить частоту выкидышей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врачи из США заявили, что регулярные занятия оральным сексом повышают у принимающего партнера риск возникновения рака гортани в 22 раза. К такому выводу ученые пришли, наблюдая в течение четырех лет 97 тысяч человек. По итогам наблюдений у 132 человек (103 мужчин и 29 женщин, средний возраст которых в начале исследования составлял 66,5 года) был обнаружен рак гортани.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter