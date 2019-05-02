Здоровье

В Киеве в мае можно проверить легкие на передвижном флюорографе: график работы

Традиционно киевляне смогут в течение мая проверить свои легкие с помощью мобильного оборудования. Передвижной флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00), сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Цифровой аппарат будет дежурить в пяти районах. После обследования пациентам могут выдать справку с результатами проверки здоровья, оказать консультационную поддержку врача-фтизиатра.

Напомним, что, по мнению медиков, туберкулез излечивается, если своевременно его диагностировать и придерживаться процедуры лечения. Поэтому при обнаружении патологии важно не медлить с дообследованием и применить известные способы лечения в профильных медзаведениях, куда при необходимости направят пациента. Таким образом можно предупредить и распространение опасной болезни.

График дежурства передвижной аппаратуры в мае:

2 мая — переулок Лобачевского, 2 (Днепровский район) — Амбулатория № 7 Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 4;

6, 13, 20, 27 апреля -- улица Васильковская, 35 (Голосеевский район) — ТМО «Фтизиатрия»;

8, 22 мая — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — Киевская городская тублечебница № 1 с диспансерным отделением;

24 мая — улица Кибальчича, 13а (Днепровский район) — Амбулатория № 6 ЦПМСП № 1;

29 мая — пр. Лобановского, 2 (Соломенский район) -Амбулатория № 4 ЦПМСП № 2;

30 мая — проспект Мира, 19/18 (Днепровский район) — Амбулатория ЦПМСП № 2;

31 мая — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, необходимо ввести уголовную ответственность за продажу лекарственных препаратов без рецепта. Особое внимание планируется обратить на запрет свободной продажи антибиотиков, ведь рост популярности антимикробных препаратов приводит к увеличению количества больных туберкулезом и другими болезнями. Они уже не могут лечиться антибиотиками, поскольку имеют устойчивость к ним.

«ФАКТЫ» также писали, что в марте вспышка туберкулеза была зафиксирована в учебных заведениях Черноморска, что под Одессой.

Сообщалось также о том, что в апреле киевляне имели возможность пройти медицинское тестирование в рамках проекта «Врач в вашем доме».

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