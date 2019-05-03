Смена главы государства: каких изменений в экономике ждать украинцам

Деньги

Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные результаты президентской кампании. По мнению социологов, большинство украинцев сделали свой выбор в надежде на кардинальные изменения в экономике, которые будут способствовать росту их благосостояния. И это при том, что в украинской системе государственной власти президент Украины не имеет рычагов прямого влияния на экономическую и финансовую сферы. Хотя зачастую влияет косвенно. Об экономических возможностях нового президента и потенциальных угрозах до и после его инаугурации «ФАКТЫ» поговорили с управляющим партнером консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидатом экономических наук Евгением Невмержицким.

«Ежегодный рост ВВП на 2−3% нельзя считать достаточным для страны, где около 80% населения находится за чертой бедности»

— Сможет ли новый президент активно влиять на формирование финансово-экономического блока в правительстве?

- В силу сложившейся ситуации и согласно законодательно закрепленным полномочиям главы государства Зеленский не сможет назначить новых чиновников Кабмина. Только после парламентских выборов у президента появятся законные основания внести в Верховную Раду кандидатуру на пост премьер-министра, которую ему предложит сформированная коалиция.

Вероятно, роспуска нынешнего парламента не будет и он доработает свою пятилетнюю каденцию. Соответственно, кардинально не изменится и состав действующего правительства. За исключением руководителей Минобороны, СБУ, МИД — выбор кандидатур на эти посты входит в конституционные полномочия главы государства. Несмотря на это, избранный президент сможет влиять на работу правительства. Механизм влияния достаточно простой. Как известно, ряд чиновников правительства фигурируют в крупных коррупционных скандалах. Оставшееся время каденции нынешнего Кабмина станет для них шансом реабилитироваться. Но это не значит, что сразу же случится кардинальная ломка коррупционных схем. Это всегда процесс длительный, главное — его запустить и добиться минимизации коррупционной составляющей в госуправлении.

— Как вы полагаете, до парламентских выборов сохранят ли свои посты, например, министры экономики, финансов и глава НБУ?

— В разрушении коррумпированной системы главными являются не конкретные персоналии в конкретных должностях, а именно командная работа всех государственных институтов. До настоящего времени в Украине не было такой консолидированной работы, а было и продолжается разделение сфер влияния между олигархическими группами.

На мой взгляд, даже самые гениальные профессионалы в отдельных высших государственных должностях не способны достичь высоких результатов без эффективного взаимодействия с коллегами по государственному управлению. Это касается экономического блока, как и любого другого.

Например, сложно поддерживать стабильный курс гривни в долговременной перспективе при отсутствии должной экономической и финансовой политики. Каким бы гениальным ни был министр здравоохранения, нельзя построить качественную медицинскую систему без обязательного медстрахования, которое напрямую связано с финансовой сферой, так как страхование — это финансовая деятельность.

Невозможна эффективная деятельность оборонного комплекса без соответствующего финансирования. А оно напрямую зависит от возможностей национальной экономики. При этом для всего комплекса финансово-экономических правовых взаимоотношений в стране необходима должная работа судебной и правоохранительной системы.

Потому у меня нет предположений, кто конкретно займет должности главы НБУ, министра экономики и финансов. Но я уверен, что эффективность работы данных структур напрямую зависит не только от профессионализма их руководителей, но и от способности наладить слаженную работу.

— Финансово-экономическая политика государства может измениться?

— Я надеюсь на это. Потому что продолжение нынешней политики ведет исключительно к затяжной стагнации. Ведь ежегодный рост ВВП на 2−3% нельзя считать достаточным для страны, где около 80% населения находится за чертой бедности. Нас может ожидать экономический коллапс, если мы и далее будем продолжать наращивать нереальные к оплате долги за коммунальные услуги, а также по банковским кредитам. Ведь нельзя эффективно вести домашнее хозяйство, когда на шее висят долги, которые не знаешь, как платить. Таких домохозяйств в Украине несколько миллионов, а значит, данная проблема является государственной и решать ее необходимо с участием гаранта Конституции, так как затронуты прямые конституционные права практически всего общества. Результатом решения проблемы должны стать сбалансированные тарифы на коммунальные услуги, реструктуризация задолженности согласно индивидуальной ситуации каждого должника. Следствием такой политики станет возобновление платежеспособности потребителей услуг.

Программа по реструктуризации должна выполняться рядом государственных служб, а также коммерческими частными банками.

«При нынешней учетной ставке в 17,5% невозможно наладить эффективное кредитование реального бизнеса»

— Как отразится на монетарной политике государства и на курсе национальной валюты смена главы государства?

— Ответом на ваш вопрос является стабилизация курса гривни после окончания избирательной кампании. Мы не наблюдаем скачкообразной девальвации, как это было в 2014 году после выборов. Это означает, что НБУ справляется со своей задачей по поддержанию стабильности национальной валюты.

Что же касается монетарной политики, то ее, на мой взгляд, необходимо менять. При нынешней учетной ставке в 17,5% невозможно наладить эффективное кредитование реального бизнеса и нормальное функционирование экономики. Потому необходимо постепенно вводить сбалансированные процентные ставки и увеличивать доступ к кредитным ресурсам индивидуальных и корпоративных заемщиков. Это сложная задача для команды профессионалов. Она требует времени и, возможно, кадровых решений.

— Повлияет ли смена президента на взаимоотношения Украины с международными финансовыми донорами, такими как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР?

— По моему мнению, это взаимодействие, в кратковременной перспективе, сохранится на прежнем уровне и задержек с очередными траншами не будет. В долговременной же сотрудничество с международными кредиторами расширится, но в том случае, если украинская экономика будет демонстрировать успехи.

Главной задачей этого сотрудничества для Украины являются даже не сами финансовые ресурсы, получаемые под сравнительно низкие проценты и на длительный период, а сигнал для частных инвесторов — представителей как крупного, так и среднего капитала.

Учитывая уровень электоральной поддержки избранного главы государства, еще до официального вступления в должность он может заявить о разработке программы по привлечению зарубежных инвестиций под гарантии президента. Понятно, что инвестиции в нашу страну не идут из-за коррупции, которая не может быть преодолена одним щелчком пальцев. Однако в Украине есть островки, где в полной мере соблюдается международное право в экономике, — это банки с иностранным капиталом, никогда не поддававшиеся рейдерским атакам, и международный крупный бизнес. В процессе привлечения инвестиций президент может опереться на них как гарантов прозрачности и соблюдения правил прохождения инвестиций. У нас уже введен в действие закон о валютной либерализации, и законодательная база вполне приемлема.

Впрочем, чтобы преодолеть предполагаемый саботаж и сопротивление со стороны так называемых элит, можно опереться не только на банки с зарубежным капиталом, но и на малый и средний бизнес, а также на самих граждан, используя IT-технологии, которые уже были успешно применены в предвыборной кампании.

«Задачей президента в вопросе „ПриватБанка“ будет гарантирование конституционных прав всех участников процесса»

— Изменятся ли экономические и политические отношения с Россией после инаугурации Владимира Зеленского?

— Полагаю, избранный президент в отношениях с Россией будет придерживаться озвученной им политики мирного решения вопросов на Донбассе — путем усиления международного давления на Кремль. В отношении противодействия российской паспортизации жителей оккупированных территорий я не вижу другого пути, кроме улучшения экономического положения в Украине, создания новых рабочих мест и увеличения реальных доходов граждан. Этого можно достичь путем усиления интеграционных процессов с Евросоюзом, сокращения зависимости как от российских энергоносителей, так и от российского рынка товаров, услуг и рабочей силы. Причем это сокращение, на мой взгляд, надо проводить не путем запретов, а с помощью рыночных механизмов.

- Какое влияние на финансовую систему страны может оказать возможная денационализация «ПриватБанка»?

— «ПриватБанк» достиг своего статуса лучшего коммерческого банка Украины практически по всем показателям, находясь именно в частных руках. Данный факт ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому денационализация с соблюдением законных прав и интересов клиентов банка и всех сторон, имеющих отношение к данному банку, может иметь положительные последствия. А именно: возврат высокопрофессиональной команды менеджмента и продолжение качественного развития банка.

Однако время не стоит на месте, и восстановить права всех клиентов, включая государственные интересы и потраченные на «ПриватБанк» бюджетные средства, будет очень сложно. Задачей избранного президента в вопросе «Привата» будет гарантирование конституционных прав всех участников процесса, включая права миллионов клиентов банка. Как новый гарант Конституции будет справляться с этими функциями, народ оценит уже на предстоящих парламентских выборах, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее эксперт дал «ФАКТАМ» прогноз финансово-экономического развития Украины в случае избрания президентом Владимира Зеленского.

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