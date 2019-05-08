Как перестать заедать стресс: названы эффективные методы

Здоровье

Неудачи на работе, трудности в личной жизни, сложный период становятся часто причиной того, что женщина тянется к холодильнику в любое время дня и ночи. В стрессовой ситуации некоторые люди много едят, и эту психологическую привычку крайне сложно побороть. Но сделать это все же реально, пишет «Медикфорум».

Еда как потребность

Еда для некоторых настоящий смысл жизни. И это логично, ведь пища для нас — топливо. Без нее невозможно прожить долго. И именно этим люди часто «отмазываются», когда заедают стресс. Жизни в таких ситуациях ничего не угрожает, поэтому стоит рационально размышлять над потреблением еды. В стрессе кажется логичным добавить немного жизни с помощью еды. Но это неправильно, так как в таком случае вы ничего хорошего не добьетесь.

Как перестать есть при стрессе

Как бы это банально не звучало, но чтобы перестать заедать стресс, нужно просто избавиться от стресса. Для этого следует понять причину такого состояния. Как правило, стресс провоцируется фобиями. Не только распространенными, типа боязни высоты или пауков, но и страхом перед отношениями, успехом, денег, боязнь быть отвергнутым и так далее.

Обязательно нужно понять, какой из страхов вы испытываете. Для этого необходимо провести самоанализ. А возможно, вы поймете, что испытываете какие-то другие негативные эмоции, которые и пытаетесь заедать.

Прежде, чем отправить в рот кусочек пиццы или другой еды, которую хочется в конкретный момент, следует задуматься: а испытываете ли вы физический голод? Реальный голод должен приходить только спустя 3−4 часа после того, как вы поели. А если внезапно хочется съесть шоколадку или другую вкусную еду, то тут, скорее, речь идет о психологическом голоде, с помощью которого вы заедаете стресс.

Избавиться от вредных привычек

Очень часто причиной такого поведения являются привычки из детства. Например, вы ранили коленку, упав на асфальт, а мама вас жалеет, дует на ранку и позволяет съесть что-нибудь сладкого, дабы заглушить эмоции, связанные с полученной вами болью. Мама всегда лучше знает, чего вы хотите, и всегда в причины грусти и тоски готовит вкусные блюда. В итоге человек вырастает и боится выражать свои эмоции, а просто заедает их.

Именно поэтому еда — вредная и вкусная — становится источником положительных эмоций. Разумеется, в детстве вы не можете противостоять таким устоям, отказать себе в удовольствии. А вот повзрослев, вполне способны. Поэтому разберитесь в причине, по которой вы заедаете стресс, и устраните ее немедленно.

Мы понимаем, что избавиться от такой привычки довольно непросто. Как минимум, можно поначалу заменить фастфуд, которым заедают стресс, на что-то более полезное. Например, орехи, фрукты или овощи. Конечно, поначалу будет не хватать таких радостных эмоций, как от бургера или шоколадки, но постепенно эта привычка начнет плотно входить в жизнь.

А затем можно переходить к приучению себя не есть при стрессе. Только постепенными шагами можно избавиться от этой вредной привычки, что, конечно, скажется на вашем психологическом состоянии и даже фигуре.

Иными словами, нужно есть только тогда, когда того требует ваш желудок. Также следует забыть о телевизоре и гаджетах во время еды. Это не лучшим образом сказывается на насыщении — человек просто не замечает, что съедает больше, чем того требует организм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперимент на мышах, осуществленный американскими учеными из Национального института здоровья, показал, что на долготу жизни у животных оказывает влияние режим питания. Было доказано, что еда раз в сутки продлила им жизнь.

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