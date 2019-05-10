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Звезда «Игры престолов» вышла замуж в моем комбинезоне, — дизайнер Светлана Бевза (фото)
Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер («ФАКТЫ» публиковали интервью с актрисой: «Из-за отзывов в соцсетях считала себя уродиной и бездарью») на свою свадьбу в Лас-Вегасе надела белый шелковый комбинезон, созданный украинским дизайнером Светланой Бевзой.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дизайнер, среди ценительниц таланта которой Дакота Джонсон, Эмили Ратаковски, Тина Кароль, Маша Ефросинина, Катя Осадчая и другие известные люди, рассказала о своих новых модных разработках и летних трендах в одежде.
«Мое ноу-хау — шубы… без меха»
— Светлана, поздравляю! Как вы узнали, что звезда популярного сериала выходит замуж в вашем наряде?
— Для меня это был приятный сюрприз. Фотографии со свадьбы Софи Тернер мне прислало пиар-агентство, с которым я сотрудничаю в Нью-Йорке. А потом одна за другой стали появляться публикации в зарубежной прессе. Лично с Софи я не знакома. И даже не знаю ее стилиста Кейт Янг, которая, как я понимаю, предложила ей мой комбинезон. Но думаю, что когда-нибудь мы с Софи познакомимся.
* Софи Тернер блестяще сыграла в фильме «Игра престолов»
— Какова история создания комбинезона? Он предназначался для свадьбы?
— Комбинезон был создан для коллекции осень-зима 2019 года, которая в марте презентовалась в Нью-Йорке на Неделе моды. Наряд задумывался для коктейльной вечеринки. Но, как оказалось, очень подошел для свадьбы Софи Тернер. К слову, белый цвет — главный цвет моего бренда.
* Шелковый комбинезон задумывался Светланой Бевзой как наряд для коктейльной вечеринки
Софи Тернер выбрала белый комбинезон для свадебной вечеринки
— Ваши наряды носят Дакота Джонсон и Эмили Ратаковски. Продолжите этот список?
— Например, певица Соланж — сестра Бейонсе. У Дакоты Джонсон есть мое белое платье, у Эмили Ратаковски — сарафан. Когда узнаю, что голливудские звезды выбрали что-то из моей коллекции, это всегда очень приятно. У них же контракты с крупными брендами.
* Дакота Джонсон в белом платье от Светланы Бевзы
— Если звезда купила какую-то вещь, наверняка не захочет, чтобы на ком-то была такая же?
— Знаете, если это спецзаказ, в нем может быть оговорено, что наряд должен быть эксклюзивным. В остальных случаях любая девушка может купить такую вещь, какая есть у ее кумира.
— Я брала интервью у легендарного кутюрье Пьера Кардена, и он сказал: «Истинный модельер обязан провоцировать и удивлять публику тем, что раньше не делал никто. Только тогда у него есть шанс войти в историю моды». Именно он предложил модницам юбку-тюльпан, цветные чулки и мини-сарафаны… А какими модными разработками гордитесь вы?
— Шубами… без меха.
* Шубы без меха, которые создает Светлана Бевза, легкие и теплые
— Трудно представить.
— Это своего рода пуховики, которые выглядят как натуральные шубы. У них крой шубы. Плащевая ткань принтована под норку, леопарда, волка… Когда модель идет в таком пуховике по подиуму, его не отличить от шубы. Для тепла используются эконаполнители, за счет которых вещь получается очень легкой и теплой. В ней не страшны ни ветер, ни дождь.
«Летом в моде будут велосипедки. Их можно носить с широкими рубашками, под короткие платья, с жакетами»
— Впереди лето. Что будет в тренде? Какие новинки вы предлагаете модницам?
— У меня в летней коллекции есть топы, платья и купальники, где чашка лифа выглядит как ракушка. Этой идеей я вдохновилась, когда отдыхала на море. Форма ракушки сейчас очень популярна и для клатча… Вообще же я отношусь к вещам как к инвестициям. Для меня очень важно создавать одежду хорошего качества, которая будет актуальна не только в этом году, но и через пять лет. Тренд — явление быстротечное. А вот красота и элегантность в моде всегда.
* Чашка лифа в форме ракушки в топах, платьях и купальниках — один из трендов летнего сезона
— Трудно не согласиться. Тем не менее, что будет летом в тренде еще?
— Велосипедки. Их можно носить с широкими рубашками, под короткие платья, с жакетами. Это очень модная вещь! Будут актуальны туфли и босоножки с квадратным носом и небольшим каблуком. Популярными станут жакеты с большими плечами. Летом мы будем наблюдать в нарядах модниц много белого цвета. Он всегда актуален в летнее время, а в этом году особенно.
— А известный в области моды эксперт Герт ван де Кеукен, недавно посетивший Киев, утверждает, что этим летом в гардеробе будут актуальны черный, темно-синий, серый и коричневый цвета. Мол, в весенне-летних коллекциях они смотрятся гораздо интереснее, чем в осенне-зимних.
— На самом деле все зависит от предпочтений человека, его настроения. Монохромность в одежде обычно говорит об усталости человека и стремлении к спокойствию, менее стремительному темпу жизни.
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— А что, с вашей точки зрения, будет в антитренде?
— То, когда женщина выглядит неженственно.
— Немаловажную роль в образе женщины играет сумка.
— Да, это так. Какие сумки в тренде? Лично мне нравится поясная сумка-кошелек. Важно, чтобы она была необыденной. Например, из сатина, на завязках. Такая сумка может быть даже вечерней.
— Какие украшения в моде?
— Серьги, клипсы, бусы, кулоны в форме ракушек.
«Экологическая ситуация говорит о том, что скоро винтаж станет глобальной тенденцией»
— Какая одежда делает женщину моложе, а какая добавляет годы?
— Коричневый и бордовый цвета могут добавить солидности. А светлая одежда делает женщину более юной и открытой.
— Вы любите винтажные наряды?
— Мне нравятся вещи с историей. Я за винтаж, потому что сейчас в мире мы наблюдаем перепроизводство одежды. Зачастую ее уже некуда девать. Экологическая ситуация говорит о том, что скоро винтаж станет глобальной тенденцией. Уже сейчас многие понимают, что лучше покупать меньше вещей, но они должны быть качественными, функциональными и легко комбинироваться с другими вещами в гардеробе. Например, пальто, которые я создаю, можно носить и десять лет.
* Светлана Бевза: «Для меня очень важно создавать одежду хорошего качества, которая будет актуальна не только в этом году, но и через пять лет»
— Какой будет, с вашей точки зрения, мода в будущем?
— Уже сегодня многие ратуют против использования в производстве одежды натурального меха. Думаю, скоро это коснется и синтетики. В Японии, например, делают вещи из переработанной бумаги. Всегда будет цениться ручная работа. В нее мастер вкладывает особые эмоции, свою энергию, часть души.
— Неоднократно я брала интервью у легендарного украинского модельера Михаила Воронина. Бывая за границей, он любил заказать в фешенебельном ресторане стакан сока и наблюдать за экстравагантными нарядами посетителей, делая на бумажных салфетках зарисовки.
— Я ищу вдохновение в Украине. Мне интересно наблюдать, как одеваются бабушки в селах. В их нарядах особенный колорит.
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— На вашей странице в «Фейсбуке» прочла, что недавно вы создали капсульную коллекцию одежды для детей.
— В этой коллекции свои подиумные вещи я воссоздала в миниатюре. Для меня было очень важно показать женщинам, что вкус ребенка формируется с раннего детства.
— Что вас вдохновляет на творчество? И случались ли в вашей жизни чудеса?
— Увидеть свой наряд на Софи Тернер — тоже своего рода чудо. А что касается вдохновения, я очень люблю создавать платья. И, конечно, мне очень приятно, что мои работы нравятся людям. Огромный источник вдохновения — моя семья и моя команда, с которой я работаю. Они не дают расслабляться.
— Слышала, что вы занимаетесь флай-йогой. Йога с элементами воздушной гимнастики — это круто.
— Спортивные нагрузки необходимы каждой женщине, чтобы ощущать свое тело. Кроме того, очень люблю сажать цветы, выращивать огурцы, помидоры… Меня это очень расслабляет. Я интроверт, предпочитаю тишину. В атмосфере тишины люблю создавать одежду.
— Над чем работаете сегодня?
— Сейчас идет работа над летней коллекцией 2020 года. Какой она будет, пока секрет. Могу сказать лишь одно: красивой!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых трендах в маникюре и свадебном декоре.
Фото из альбома Светланы БЕВЗЫ
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