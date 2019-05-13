- 3:55 Олег Газманов рассказал, почему не спит с женой в одной спальне
- 3:25 Учитесь, девчонки: Ева Герцигова в прозрачном наряде без нижнего белья заткнула за пояс молодых моделей
- 2:50 Жертва банды педофилов: девушку изнасиловали более ста мужчин
- 2:44 Очень хотела получать пенсию: женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери
- 2:29 Потрясающий вид: Киев вошел в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами
- 1:24 Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
- 1:10 Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
- 0:50 Ани Лорак снова беременна, — СМИ
- 23:51 Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
Игра престолов 8 сезон: смотреть трейлер 6 серии онлайн (видео)
В ночь на понедельник, 20 мая, американский телеканал HBO опубликовал заключительную серию культового сериала «Игра престолов». О том, чем закончилась «Игра престолов», читайте здесь. За неделю до этого вышел трейлер 6 серии 8 сезона.
Сняли заключительный эпизод Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс. Поскольку в каждой предыдущей серии кто-то из персонажей, включая главных героев, погибал, главным вопросом для десятков миллионов поклонников «Игры престолов» является, кто же победил в этой эпической битве за власть?
Длительность шестого эпизода восьмого сезона составляет 1 час 20 минут.
В воскресенье, 12 мая, телеканал HBO опубликовал 5 серию 8 сезона Игры престолов.
Напомним, первая серия «Игры престолов» была показана в 2011 году. Сериал снят по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Он пока не завершил свое творение. Поклонники «Игры престолов» полагают, что Мартин придумает альтернативный финал.
Сериал удостоился 38 премий «Эмми», а также множества других телевизионных наград. «ФАКТЫ» опубликовали два эксклюзивных интервью с актрисами, которые исполнили главные женские роли в «Игре престолов». Это Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, и Софи Тернер — Санса Старк.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!