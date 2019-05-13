Игра престолов 8 сезон: смотреть трейлер 6 серии онлайн (видео)

Шоу-бизнес

В ночь на понедельник, 20 мая, американский телеканал HBO опубликовал заключительную серию культового сериала «Игра престолов». О том, чем закончилась «Игра престолов», читайте здесь. За неделю до этого вышел трейлер 6 серии 8 сезона.

Сняли заключительный эпизод Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс. Поскольку в каждой предыдущей серии кто-то из персонажей, включая главных героев, погибал, главным вопросом для десятков миллионов поклонников «Игры престолов» является, кто же победил в этой эпической битве за власть?

Длительность шестого эпизода восьмого сезона составляет 1 час 20 минут.

В воскресенье, 12 мая, телеканал HBO опубликовал 5 серию 8 сезона Игры престолов.

Напомним, первая серия «Игры престолов» была показана в 2011 году. Сериал снят по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Он пока не завершил свое творение. Поклонники «Игры престолов» полагают, что Мартин придумает альтернативный финал.

Сериал удостоился 38 премий «Эмми», а также множества других телевизионных наград. «ФАКТЫ» опубликовали два эксклюзивных интервью с актрисами, которые исполнили главные женские роли в «Игре престолов». Это Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, и Софи Тернер — Санса Старк.

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