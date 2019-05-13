Курс доллара в Украине резко упал

Деньги

На вторник, 14 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,11 грн/доллар, что на 9 копеек ниже, чем установленный накануне. Ранее аналитики прогнозировали, что в мае курс доллара может колебаться в диапазоне 25,9−26,75 грн.

В то же время, по информации Минфина, на наличном валютном рынке доллар в покупке подешевел на 20 копеек, в продаже — на 8 копеек. Евро снизился в покупке на 20 копеек, в продаже — на 3 копейки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты спрогнозировали, как долго в Украине будет падать доллар. Аналитики утверждают, что положительное влияние на курс гривни оказывают действия Национального банка Украины на внутреннем валютном рынке, который ранее увеличил покупку валюты до 80 миллионов долларов по сравнению с 45 и 56,5 миллиона долларов, закупленных в предыдущие недели.

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