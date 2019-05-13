Здоровье

Где в Киеве до 17 мая можно пройти бесплатное медобследование

В Киеве 14−17 мая горожане могут проверить состояние своего организма, посетив специальные медпункты во всех районах. Как правило, они расположены в аптеках, лечебных учреждениях, центрах занятости и админуслуг, а также в жилищно-эксплуатационных организациях, в других точках. В рамках проекта «Врач в вашем доме» пройти экспресс-диагностику смогли уже 75 325 киевлян. В пунктах при необходимости проконсультируют пациентов, а также бесплатно проверят уровень сахара и холестерина в крови, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела и так далее.

При обследовании медики порекомендуют, как вести здоровый образ жизни, к каким врачам обращаться для назначения лечения.

В рамках проекта действуют мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты), которые выезжают на дом к социально незащищенным семьям, к людям, которые не могут самостоятельно приехать в медпункт.

График работы медпунктов до 17 мая (в основном они открыты с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

14−17 мая — улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

14 мая — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

15 мая — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

16 мая — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

17 мая — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

14 мая — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), б-р Перова, 15 (аптека № 79), 10:00—13:00 — Миропольская, 1 (аптека № 77);

15 мая — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (жэо № 402),;

16 мая — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (жэо № 404);

17 мая — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Миропольская, 1 (аптека № 77);

Деснянский район

14 мая — проспект Маяковского, 47;

15 мая --проспект Маяковского, 15 (аптека № 119);

Оболонский район

14 мая — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

15 мая — улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

16 мая — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

17 мая — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

14 мая — улица Подвысоцкого, 4а;

15−17 мая — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

14 мая — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2);

15 мая — улица Волошская, 47, каб. 322 (ЦПМСП № 1), пр-т Свободы, 22 (аптека № 51);

16 мая — улицы Волошская, 47, каб. 114, Мостицкая, 9 (амбулатория семейной медицины № № 6, 7);

17 мая — улицы Мостицкая, 9, каб 250, Полковая, 57 (амбулатория № 1);

Святошинский район

15, 17 мая — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

14 мая — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

15 мая — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

16, 17 мая — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

14 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

15 мая — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека № 7), ЦПМСП № 2;

16 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

17 мая — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в столичных районах в мае дежурит передвижной флюогрограф.



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