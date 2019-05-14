Сколько денег украинские заробитчане переводят из-за рубежа на родину (инфографика)

Деньги

Миллионы украинцев сейчас работают за рубежом. Главной причиной трудовой миграции эксперты называют низкий уровень заработной платы в Украине. При этом, зарабатывая деньги в других странах, часть доходов украинцы переводят домой, своим семьям.

В частности, Национальный банк Украины опубликовал отчет об объемах и структуре денежных переводов. По данным НБУ, за первый квартал 2019 года объем денежных переводов по Украине вырос почти на 36% в сравнении с таким же периодом 2018 года и их сумма составила составила 46,77 млрд грн (или 1,713 млрд долларов). Перечисление денег внутри страны составило 73,86% от общей суммы переводов, сделанных украинцами.

Из-за рубежа в Украину за первый квартал нынешнего года перевели 531 млн долларов, то есть 22,90% от общей суммы переводов. Деньги поступали из США (18%), Израиля (15%), а также из Италии (9%), Польши (7%) и России (6%).

Статистика НБУ показала, что сумма переводов в Украину в 7 раз превышает сумму, отправленную за ее пределы. В частности, из страны за первый квартал 2019 года перевели 75 млн долларов, то есть всего 3,24% от общей суммы переводов (2 млрд 319 млн долларов). На первом месте переводы в Россию (33%), на втором месте — в Грузию (10%), третье и четвертое место с одинаковым показателем заняли переводы в Китай и Азербайджан (6%), а замыкают пятерку лидеров переводы из Украины в Узбекистан (4%).

Как видим, переводы от украинских заробитчан являются одним из основных источников поступления валюты из-за рубежа.

Однако есть и негативные последствия массовой трудовой миграции.

«Тема мигрантов — серьезная причина для беспокойства, ведь в таком масштабе, который мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, повлияет на наш потенциальный ВВП», — заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук.

Также свое мнение о положительных и отрицательных факторах оттока рабочих рук из Украины недавно высказали эксперты на страницах издания Deutsche Welle.

Главная причина миграции — низкий уровень жизни в Украине, которая относится к беднейшим странам Европы. Средняя зарплата украинцев, по данным консультирующей правительство Украины группы советников при немецком министерстве экономики, составляла в 2018 году около 300 долларов. Для сравнения, в Польше средняя зарплата почти 1300 долларов, в Румынии — 1130 и даже в Беларуси — 465 долларов, то есть в полтора раза выше, чем в Украине. Такие данные приводит в своем исследовании, представленном 2 мая на конференции в берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) внештатный профессор университета в Цюрихе Маттиас Бенц.

По его словам, сейчас сложно точно подсчитать, сколько украинцев уехали из страны в поисках лучшей доли, так как с паспортного учета они не снимаются. По разным оценкам, это от двух до четырех миллионов человек, то есть от 5% до 10% трудоспособного населения Украины.

При этом Маттиас Бенц утверждает, что пользы от массовой трудовой миграции украинцев в Польшу и другие страны Европейского союза больше, чем ущерба для Украины и ее жителей.

В последние годы изменились как структура, так и география украинской трудовой миграции. Если раньше украинцы уезжали на заработки в основном в Россию, то сейчас они едут главным образом в Польшу, где, по данным польского правительства, насчитывается полтора миллиона украинских мигрантов (а возможно, и более двух миллионов). Есть информация, что во Вроцлаве уже 10% горожан — граждане Украины.

Согласно исследованию Маттиаса Бенца, до 2013 года в Польшу уезжали преимущественно женщины (67%) и люди старше 36 лет (71%). Начиная с 2014 года стало больше мужчин (58%) и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет (65%). В 2018 году работающие за границей украинцы отправили домой — в пересчете — 10,9 млрд долларов, что составляет 8,3% украинского ВВП. В 2019-м, по прогнозу, эта сумма увеличится до 12,2 млрд. При этом денежный поток из Польши с каждым годом увеличивается (1,3 млрд долларов в 2015 году, 2 млрд долларов — в 2016-м, 3,1 млрд долларов — в 2017 году), а переводов из России стало почти втрое меньше, чем из Польши (1,8 млрд долларов в 2015 году, 1,4 млрд долларов — в 2016-м, 1,3 млрд долларов — в 2017 году).

Профессор отметил, что в Польше украинцев привлекает не только зарплата. Эта страна сама пережила годы массового исхода населения: в Германию, Великобританию и другие страны ЕС уехали порядка двух миллионов поляков. Теперь экономика Польши идет в рост, безработица здесь, как в Чехии или Венгрии, на рекордно низком уровне, рабочих рук не хватает, место уехавших поляков теперь занимают украинские заробитчане.

Выгоду для Украины от массовой трудовой миграции в Польшу и другие страны ЕС Маттиас Бенц объясняет несколькими причинами. Одна из них — повышение уровня жизни самих мигрантов и их оставшихся дома родных и близких. Ведь средства, полученные от уехавших на заработки членов семей, они тратят, в частности, на потребление (31,7%), строительство или приобретение жилья (19,4%), лечение (8,7%), обучение детей (6,9%). Таким образом, констатирует эксперт, украинские трудовые мигранты хоть и работают за границей, но все равно содействуют росту внутриукраинского потребления, что идет на пользу отечественной экономике.

Еще одной выгодой для Украины Маттиас Бенц считает повышение заинтересованности украинских работодателей в удержании квалифицированных кадров.

Такая ситуация, во-первых, дает шансы прилично трудоустроиться гражданам, остающимся в Украине, а во-вторых, приводит к значительному росту зарплат: на 25% - в 2018 году и ориентировочно еще на 20% - в текущем.

«Если нечто оказывается дефицитом, то цены на это растут. В данном случае растут зарплаты. Пусть даже в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, этот рост и оказывается менее стремительным. По нашим подсчетам, реальный рост, с учетом инфляции, составил в 2018 году 15%, а в нынешнем году будет на уровне 10%», — отметил профессор.

Но, пожалуй, наибольшей пользой от массовой трудовой миграции украинцев эксперт считает стимул повышать производительность труда предприятиям в самой Украине.

«Эмиграция работников ведет к увеличению зарплат, а увеличение зарплат вынуждает фирмы наращивать эффективность производства, вынуждает к инновациям, делает выгоднее автоматизацию и цифровизацию производственных процессов», — уверен Маттиас Бенц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за первый квартал 2018 года украинцы, работающие в Польше, переслали на родину свыше 700 миллионов долларов. Это — львиная доля (85 процентов) денег, которые высылают домой все иностранцы, работающие в Республике Польша.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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