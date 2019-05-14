"Урезанные" пенсии бывшим сотрудникам МВД признаны незаконными

Деньги

Окружной административный суд Киева 14 мая завершил рассмотрение дела по иску Кабинета министров Украины о перерасчете пенсий бывшим сотрудникам органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, суд признал противоправным и недействительным пункт 3 Постановления КМУ от 21.02.2018 года № 103 «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям». 14 мая в судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивная часть решения по делу.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине провели перерасчет пенсий — из 10,2 млн пенсионеров выплаты повышены более 8,9 миллиона людей. Индексация пенсий не проводилась ряду «спецпенсионеров»: госслужащим, должностным лицам органов местного самоуправления, прокурорам, судьям и народным депутатам. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, пересчет был проведен автоматически.

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