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"Урезанные" пенсии бывшим сотрудникам МВД признаны незаконными
Окружной административный суд Киева 14 мая завершил рассмотрение дела по иску Кабинета министров Украины о перерасчете пенсий бывшим сотрудникам органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, суд признал противоправным и недействительным пункт 3 Постановления КМУ
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине провели перерасчет пенсий — из 10,2 млн пенсионеров выплаты повышены более 8,9 миллиона людей. Индексация пенсий не проводилась ряду «спецпенсионеров»: госслужащим, должностным лицам органов местного самоуправления, прокурорам, судьям и народным депутатам. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, пересчет был проведен автоматически.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..