Земляне пережили самую сильную магнитную бурю года, — ученые

Наука и технологии

Произошедшая во вторник крупная магнитная буря превысила по мощности прогнозы ученых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

«Событие имеет общепланетарный характер, то есть регистрируется на всех географических долготах. Возмущения магнитного поля заранее ожидались, то есть были спрогнозированы, однако не должны были превысить минимального первого уровня по пятибалльной шкале», — сказано в сообщении.

Добавляется, что явления такого порядка оказывают воздействие на космическую технику, повышая риски сноса аппаратов с орбиты.

Ожидаются перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. «Во время таких событий, как правило, необходима коррекция напряжения в электросистемах. Возможны также ложные срабатывания систем защиты», — уточняется на сайте лаборатории.

Событие, которое началось около семи часов утра по киевскому времени, вопреки прогнозу сразу превысило второй уровень, а к десяти утра достигло «тройки». Ученые предполагают, что магнитное поле планеты успокоится к утру среды.

Напомним, что в течение 2019 года ни одно из возмущений не превосходило минимальный первый уровень. Последний раз такая активность наблюдалась 26 августа 2018 года, а до этого в сентябре 2017-го.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние месяцы на Солнце наблюдалось затишье, поскольку звезда вступила в период минимума активности. Такие фазы характерны небольшим количеством темных пятен на поверхности Солнца. Это самый затяжной период спокойствия, начиная с 2008-го года.

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