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Магнитные бури в феврале 2019 года: как от них защититься
В последние месяцы на Солнце наблюдалось затишье, поскольку звезда вступила в период минимума активности. Такие фазы характерны небольшим количеством темных пятен на поверхности Солнца. Это самый затяжной период спокойствия, начиная с 2008-го года, пишет «Метеопрог».
Несмотря на то, что, по предварительным прогнозам, в 2019 году мощные магнитные бури не ожидаются, февраль станет исключением, так как 26 января произошел выброс корональной материи в районе комплекса пятен AR2733, который простирается на 100 тыс. километров,
Первая магнитная буря класса G1 ожидается уже в самом начале февраля — 1 и 2 числа. Правда, первые бури не будут сильными, поэтому и геомагнитные возмущения заметят не все.
Но уже в середине месяца — в период с 19 по 21 февраля — ожидается сильная магнитная буря, которую могут почувствовать все, в том числе и те, кто не является сильно метеозависимым.
Также магнитные бури возможны 22, 27 и 28 февраля, но их почувствуют не все. Помимо магнитных бурь 5, 7 10 и 15 февраля в феврале пройдут незначительные вспышки магнитных волн, которые ощутят метеозависимые люди.
Как известно, во время магнитных бурь у особо чувствительных людей нарушается работа сердечнососудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Таким людям медики в дни магнитных бурь рекомендуют не нагружать себя чрезмерной работой, больше отдыхать и избегать стрессов, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Кроме того, в эти дни лучше не ездить далеко и держать под рукой необходимые лекарства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам не списывать на магнитные бури все случаи головной боли, усталости, повышения давления, а проводить своевременную диагностику заболеваний. Пока не найдено научных подтверждений того, что на активность Солнца можно списать боли в спине, в суставах, а также мигрени.
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