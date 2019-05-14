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14 мая Землю накрыла мощнейшая магнитная буря: как сохранить здоровье в эти дни
На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря. Об этом рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Сергей Богачев.
«Земля вошла в поток нестабильного солнечного ветра, который имеет необычное поле скоростей и возмущает магнитное поле Земли. Это событие (магнитная буря) за последние полтора-два года самое крупное», — сказал он.
На сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца указано, что в магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря уровня G3 (всего на шкале пять уровней — от G1 до G5). О буре такой же силы сообщает и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
По словам Богачова, буря продолжается и в настоящее время.
Отметим, что сильные магнитные бури способны выводить из строя системы электроснабжения и прерывать радиотрансляции. Крупнейшей за всю историю наблюдений считается магнитная буря 1859 года, которая вывела из строя телеграфы по всей Европе и США. В 2013 году американские эксперты подсчитали, что если бы магнитная буря такой силы случилась в наше время, то потери от выхода из строя различной электроники, не существовавшей в 1859 году, составили бы только в США до $ 2,6 трлн.
По словам ученого, нынешняя буря также окажет влияние на работу различных устройств.
«Есть влияние на электрические сети Земли. Техника, которая включена в розетки, может также чувствовать колебания напряжения. Также есть влияние на системы спутниковой связи, так как меняется радиационное свойство космического пространства. Поэтому возможно понижение стабильности системы ГЛОНАСС, спутникового телевидения», — предупредил ученый.
Как писали «ФАКТЫ», магнитная буря может сказаться и на состоянии метеочувствительных людей. В дни магнитных колебаний метеозависимые люди почувствуют проблемы со здоровьем. Во время бурь у некоторых может усилиться нерешительность и агрессивность. Эксперты советуют расслабиться и стараться не вступать в конфликты.
Магнитные бури часто провоцируют сонливость или, наоборот, бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, рассеянность внимания.
Эксперты советуют прежде всего обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания — оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Врачи рекомендуют людям с хроническими заболеваниями — держать лекарства поближе, высыпаться и не перегружать организм тяжелой едой. Особое место в зоне риска занимают люди с болезнями сердца. Им стоит особо тщательно следить за своим здоровьем в эти дни.
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