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Украина запретила ввоз новых товаров из России: что об этом известно

Украина вводит эмбарго на поставку некоторых товаров российского производства, а также применит ко всем товарам РФ специальные пошлины. Ранее в России запретили поставки ряда украинских товаров, в частности, одежды и обуви, бумаги, картона и изделия из них, проволоки, стальной эмалированной посуды, а также продукции машиностроения и металлообработки.

Как сообщают в Минэкономразвития, такие решения были приняты на заседании Кабинета министров. Так, Кабмин в дополнение к существующему перечню запрещенных к ввозу в Украину товаров российского происхождения добавил портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанеру клееную, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.

Запрет введен в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны Российской Федерации по закрытию товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок, а также на ограничение транзита товаров с территории Украины. Сообщается, что в 2018 году импорт цементной продукции из России на территорию Украины составил почти 17 млн. долларов, а фанеры — порядка 19,7 млн. долларов.

Также правительство утвердило решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение — чувствительный импорт (уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция). Спецпошлины начнут взимать с 1 августа 2019 года. Средства будут аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению.

Эксклюзивный материал об одном из эпизодов торговой войны, которую ведет РФ, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Чем грозит Украине запрет на ввоз российской нефти и нефтепродуктов».

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