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Чем грозит Украине запрет на ввоз российской нефти и нефтепродуктов
Россия приняла решение запретить поставки в Украину своих нефти и нефтепродуктов. Как заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на недавнее решение украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России. Но в сложившейся ситуации миллионам украинцев в первую очередь интересно, отразится ли санкционный запрет страны-агрессора на отечественном топливном рынке.
Как сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, особой угрозы для топливной безопасности страны российские запреты не несут. Бензин мы давно закупали в европейских странах, а из России поступали определенные объемы дизтоплива и сжиженного газа. В 2018 году и с начала 2019-го поставки дизельного топлива из России обеспечили 40% украинского рынка этого горючего. А российский сжиженный газ составил около 29% отечественного рынка.
«По дизельному топливу замещение российского горючего произойдет за счет переориентации на импорт из Беларуси, морских поставок и увеличения производства на наших предприятиях „Укртатнафтой“. Замещение сжиженного газа возможно за счет морских поставок, а также ввоза ресурса из Казахстана и европейских стран», — считает Куюн.
В то же время эксперт допускает, что в первое время, пока рынок переориентируется, возможно подорожание дизельного топлива на 1−1,5 грн за литр, а сжиженного газа — на 2 грн за литр.
«Для переключения на новые источники поставок понадобится месяц. В это время будет наблюдаться ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цен. Хотя не факт, что рост цен вообще произойдет. Сейчас, например, котировки идут вниз. Так что смертельного ничего нет, сохраняйте спокойствие. Зато в итоге мы получим диверсифицированный и полностью независимый от России топливный рынок со своей нефтепереработкой», — подытожил эксперт.
Стоит напомнить, что в последнее время в Украине наблюдается рост стоимости сжиженного газа. С начала марта литр этого топлива прибавил в цене почти 3 гривни и сейчас в среднем по стране стоит 13,36 грн.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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