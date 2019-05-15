Здоровье

В Николаеве вспышка сальмонеллеза: 6 посетителей кафе попали в больницу

В течение трех дней, 9−10 мая пациентами Николаевской областной инфекционной больницы стали шестеро человек, побывавших в кафе De Mar в Корабельном районе областного центра. Об этом «ФАКТАМ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания в Управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации уточнил, что у всех обратившихся в больницу диагностировали сальмонеллез, а число пациентов после посещения кафе возросло до шести. Один человек пришел в больницу самостоятельно.

В данный момент состояние двоих оценивается как тяжелое. Остальных — как средней тяжести.

По неподтвержденным данным, двое из пострадавших — работники того же кафе.

Детей среди пациентов нет.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека. Заболевание, вызываемое сальмонеллами, характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вспышке кори в Украине. Так, по данным Минздава, в апреле в течение одной недели корью заболел 2141 человек — 1106 взрослых и 1035 детей.

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