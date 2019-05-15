"На себе прочувствовал, как страшно болеть": Борис Тодуров попал в реанимацию

Здоровье

Известный кардиохирург Борис Тодуров три дня назад побывал в «шкуре» пациента, в реанимации. Оказывается, у директора Института сердца была пневмония. Об этом Тодуров написал на своей официальной странице в Facebook. Сейчас ему уже лучше. Коллектив «ФАКТОВ» желает Борису Михайловичу скорейшего выздоровления.

Лежа на больничной койке, Борис Тодуров на себе прочувствовал, как страшно болеть. Вот его мысли по этому поводу:

«Оказавшись в реанимации, три дня назад побывал в «шкуре» пациента и еще раз убедился, как страшно болеть. Со мной уже лучше, и, лежа на больничной койке, хочу обратиться к тем, кто привел в нашу страну настоящих убийц.

Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес.

Документов, подтверждающих преступные действия всей команды пингвинов, хватило бы уже на десятки уголовных дел, но есть люди, которые привели эту шушваль в минздрав и прикрывают эту команду даже от легкой критики. Они взяли всю ответственность за тысячи неоправданных смертей на себя. Мы все знаем имена этих людей.

Почти уверен, что юридически они, скорее всего, останутся безнаказанными. Но есть и другой суд, и он судит иногда гораздо жестче. Не удивляйтесь потом. Это я вам [говорю] как хирург из собственного опыта.

А вот просто интересно: какие такие дивиденды вы получили по жизни из «обкома», за которые стоило убить сотни тысяч украинцев?

Некоторые важные дяди в галстуках на мой прямой вопрос говорили мне: «У нас не было выбора». Вранье, у человека всегда есть выбор. Но вы выбрали убийство своих сограждан, и никакие оправдания здесь не работают. Вы совершили самый большой грех, который можно совершить в жизни. Не удивляйтесь теперь всему тому, что будет в будущем происходить с вами и вашими семьями. Живите с этим", — написал Борис Тодуров на официальной странице в Facebook.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Борис Тодуров поделился своими мыслями о медицинской реформе: «В Америке перекись водорода используют повсеместно, а в Украине это средство попало в немилость».

О том, как в Институте сердца пациентку спасли от пневмонии, читайте в материале «ФАКТОВ» Из-за осложнений гриппа легкие будто зацементировались: пациентку вылечили с помощью аппарата ЭКМО.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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