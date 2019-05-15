На Землю обрушился огромный астероид: в сеть попало страшное видео

Наука и технологии

В сети на фоне новостей о недавно пролетевшем мимо Земли астероиде вспомнили видео от телеканала Discovery, который смоделировал падение на планету крупнейшего астероида. На видео показано столкновение Земли с 500-километровым астероидом, который падает в Тихий океан.

В результате такого удара, в воздух взлетит все, что находится в радиусе 10 километров. Ударная волна от взрыва будет двигаться с гиперзвуковой скоростью. Также отмечается, что мусор с планеты поднимется на низкую околоземную орбиту, после чего вновь рухнет вниз.

После падения астероида на Земле будет бушевать огненная буря, сжигающая и испаряющая все на своем пути. В течение всего одних суток Земля станет необитаемой.

Как выяснили ученые, в прошлом такая катастрофа происходила на Земле по крайней мере шесть раз.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Земля стала жертвой геомагнитных потрясений. Так, 14 мая на Земле началась самая крупная за последние годы магнитная буря. Наша планета вошла в поток нестабильного солнечного ветра, который имеет необычное поле скоростей и возмущает магнитное поле Земли. Врачи дали рекомендации, как себя вести людям, чтобы сохранить здоровье в эти дни.

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