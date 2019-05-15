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Не лечит депрессию и болезни сердца: Супрун развенчала мифы о популярном витамине
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, продолжая кампанию по просвещению населения, предлагает отказаться от самолечения витамином D. Супрун не отрицает, что витамин D человеку нужен, но принимать препараты просто на всякий случай чревато серьезными рисками для здоровья. Так, например, одновременное потребление добавок кальция и витамина D существенно увеличивает риск образования камней в почках.
«Принимать витамин D просто так — не панацея от болезней… Витамин D не лечит депрессию, не уменьшает вероятность развития рака и смертность от сердечно-сосудистых болезней… Более того, высокие дозы будут вредными для здоровья», — отмечает руководитель Минздрава.
Тем, кто решил получать витамин D не из таблеток (капсул), а под действием солнечных лучей, Супрун также советует не увлекаться. «Больше света не значит лучше — в коже срабатывает механизм остановки образования витамина D, когда его достаточно. То есть можно не лежать на пляже целый день. Это только испортит кожу и увеличит риск меланомы. Достаточно 20−30 минут на солнце ежедневно, чтобы получить необходимую дозу этого витамина», — добавила и.о. министра.
Напомним, ранее Супрун объяснила, почему большинство синтетических витаминов люди покупают напрасно и почему лечить недомогания только минеральными добавками — контрпродуктивно.
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