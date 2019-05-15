НБУ может повторно национализировать "Приватбанк", — Рожкова

Деньги

Если бывшим владельцам «Приватбанка» через суд удастся отменить национализацию финучреждения, в НБУ могут пойти на вариант с повторной национализацией системного банка. Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

В интервью Reuters Рожкова подробно объяснила, как будет действовать регулятор при принятии судом решения в пользу бывших владельцев. Прежде всего, банк останется без 155 млрд гривен, выделенных государством на спасение финучреждения.

«Банк останется без капитала. Мы, как регулятор рынка, примем решение согласно закону. Закон говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным», — рассказала Рожкова.

Следующим шагом после объявления банка банкротом может стать его повторная национализация, добавила первый замглавы НБУ.

Также Рожкова напомнила, что пересмотр судом национализации «Приватбанка» таит еще один риск. Такое решение ставит под угрозу сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, бывший владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский добивается пересмотра решения 2016 года о национализации банка. При этом сам банк бизнесмену не нужен, он предпочитает получить финансовую компенсацию.

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