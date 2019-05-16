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Больницу «Феофания» нужно использовать для реабилитации участников боевых действий, -Третьяков
Комитет ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью предложил передать Клиническую больницу «Феофания» Государственного управления делами в сферу управления Министерства по делам ветеранов и подготовил соответствующий проект обращения Верховной Рады к президенту и Кабинету министров. Об этом сообщил председатель комитета Александр Третьяков.
По словам народного депутата, с 2014 года участники АТО (а впоследствии ООС), получившие ранения, контузию или иной ущерб для здоровья во время событий на востоке Украины, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, медицинскую реабилитацию
«Качественное медицинское обслуживание наших ветеранов — прямая обязанность государства. Сразу скажу, что лично я за 17 лет в публичной политике ни разу в „Феофании“ не лечился. И вообще считаю, что нужно заканчивать с этой привилегированностью и отдать „Феофанию“ полностью на нужды ветеранов, тем более что это действительно высококвалифицированное медицинское учреждение с превосходным качеством обслуживания, которое ветеранам, безусловно, нужно. В других государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения они вряд ли смогут получить такой уровень», — отметил Третьяков.
Сегодня в Украине насчитывается более 1,2 млн ветеранов войны, которые получили соответствующий статус за период от Второй мировой войны до начала войны на востоке, в том числе 370 тыс. — это воины, которые за последние пять лет участвовали в защите украинской независимости от российского агрессора. Более восьми тыс. из них являются лицами с инвалидностью.
«Представители Минветеранов эту идею поддержали. Комитет разместил проект постановления на своем сайте для представления заинтересованными госорганами предложений и замечаний до 29 мая 2019 года. Надеюсь парламент, президент и правительство поддержат нашу инициативу, и идея будет реализована, ветераны точно заслуживают этого», — подчеркнул Третьяков.
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