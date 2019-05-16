Больницу «Феофания» нужно использовать для реабилитации участников боевых действий, -Третьяков

Здоровье

Комитет ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью предложил передать Клиническую больницу «Феофания» Государственного управления делами в сферу управления Министерства по делам ветеранов и подготовил соответствующий проект обращения Верховной Рады к президенту и Кабинету министров. Об этом сообщил председатель комитета Александр Третьяков.

По словам народного депутата, с 2014 года участники АТО (а впоследствии ООС), получившие ранения, контузию или иной ущерб для здоровья во время событий на востоке Украины, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, медицинскую реабилитацию и т. д. ) в больнице «Феофания» Государственного управления делами. Однако это лишь небольшая часть ветеранов, которые могут проходить лечение в данном учреждении (выделено около 200 мест), ведь больница все же ориентирована на то, чтобы обеспечивать лечение представителей государственной власти — от президента и народных депутатов до госслужащих.

«Качественное медицинское обслуживание наших ветеранов — прямая обязанность государства. Сразу скажу, что лично я за 17 лет в публичной политике ни разу в „Феофании“ не лечился. И вообще считаю, что нужно заканчивать с этой привилегированностью и отдать „Феофанию“ полностью на нужды ветеранов, тем более что это действительно высококвалифицированное медицинское учреждение с превосходным качеством обслуживания, которое ветеранам, безусловно, нужно. В других государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения они вряд ли смогут получить такой уровень», — отметил Третьяков.

Сегодня в Украине насчитывается более 1,2 млн ветеранов войны, которые получили соответствующий статус за период от Второй мировой войны до начала войны на востоке, в том числе 370 тыс. — это воины, которые за последние пять лет участвовали в защите украинской независимости от российского агрессора. Более восьми тыс. из них являются лицами с инвалидностью.

«Представители Минветеранов эту идею поддержали. Комитет разместил проект постановления на своем сайте для представления заинтересованными госорганами предложений и замечаний до 29 мая 2019 года. Надеюсь парламент, президент и правительство поддержат нашу инициативу, и идея будет реализована, ветераны точно заслуживают этого», — подчеркнул Третьяков.



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