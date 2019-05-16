Реформа энергорынка: вырастут ли цены на электроэнергию

Деньги



Менее двух месяцев остается до события, которое в буквальном смысле отразится на жизни каждого украинца. С 1 июля полноценно вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», который должен существенно изменить отношения между поставщиками и потребителями. Более того, авторы закона утверждают, что вскоре возникнет конкуренция и мы с вами сможем выбирать, у какой компании покупать электричество, и при необходимости менять поставщика. Однако при этом многие эксперты утверждают, что уже с 1 июля могут существенно вырасти тарифы на электроэнергию.

«Основной риск, который несет открытие энергетического рынка, — это то, что цена электроэнергии может резко подскочить на 30−40%. Открывать рынок в условиях столь высокой монополизации и концентрации энергопредприятий в одних руках — это все равно что дать монополистам возможность и дальше устанавливать те цены, которые они хотят. А так как конкуренции практически нет, то и цены они могут утвердить космические», — считает эксперт команды нового президента Владимира Зеленского по энергетике, жилищно-коммунальным услугам и антимонопольному регулированию Андрей Герус.

«ФАКТЫ» решили выяснить, что из себя представляет реформа энергорынка и как она отразится на стоимости не только электроэнергии, но и других товаров и услуг.

«Нынешние изменения рыночной модели происходят в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии», который был принят еще в 2017 году. На подготовку к реформе отводилось два года, и вот они истекли. Вместо привычного государственного предприятия «Энергорынок» должна появиться новая компания «Оператор рынка», на которую и будут возложены операторские функции. Элементом общей системы также должно стать государственное предприятие «Гарантированный покупатель», — рассказал «ФАКТАМ» экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

По задумке авторов реформы, Украина должна адаптировать у себя базовые положения Третьего энергопакета, принятого в Европейском союзе, отметил эксперт.

«Данная модель призвана разрушить нынешнюю систему, когда вся электроэнергия, генерируемая в системе, продается ГП «Энергорынок», а уже затем обезличено реализуется конечному потребителю. Сама поставка осуществляется либо оптовыми покупателями, которые приобретают ее по нерегулируемому тарифу и продают по договорной цене, либо сетевыми операторами — облэнерго, которые продают электроэнергию в рознице по регулируемому тарифу. Первые, как правило, обслуживают отдельные крупные предприятия, вторые — население, а также малый и средний бизнес.

В данной системе «Энергорынок» — это энергетический «котел», в который сливаются все платежи за электроэнергию и затем распределяются между генерацией и оператором магистральных сетей — Национальной энергетической компанией «Укрэнерго», — рассказал Алексей Кущ.

Но главным остается вопрос: как же заработает реформированный энергетический рынок?

«Рыночная модель предусматривает, что каждый потребитель сам сможет выбирать поставщика электроэнергии, — говорит Кущ. — Для ее активизации Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), утвердила основные нормативные документы, регулирующие правила рынка, системы передачи и распределения электроэнергии, порядок распределения платы и механизм коммерческого учета.

Уже начиная с июля в Украине должно появиться несколько рыночных сегментов: внутрисуточный рынок, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Все они будут функционировать на базе двусторонних биржевых договоров, которые станет регистрировать ГК «Укрэнерго».

Зачем нужны все эти сегменты? Их наличие обусловлено спецификой электроэнергии как товара, который нельзя положить в «холодильник». Производитель электроэнергии вначале будет продавать ее на рынке на сутки вперед. То, что там не будет реализовано ввиду недостаточности спроса, уйдет на внутрисуточный рынок. Если и там не будет все продано, в дело вступает балансирующий рынок. Но в любом случае вся электроэнергия должна найти своего покупателя и наличие «товарных остатков на складе» не предусмотрено. На финише все не выкупленные лимиты будут приобретены ГП «Гарантированный покупатель».

Что касается «вспомогательных» услуг, то под ними подразумевают резервные мощности ТЭС и ГЭС, которые можно при необходимости активировать. За это они будут получать доплату от «Укрэнерго».

И вот здесь возникает сакраментальный вопрос: кто будет компенсировать разницу в тарифах в зависимости от вида генерации? Простыми словами, кто заплатит владельцам ТЭС и «зеленой энергетики», учитывая, что цены на их электроэнергию выше рыночных и без надлежащего финансового компенсатора ее никто на рынке не купит? Сейчас это происходит за счет перекрестного субсидирования со стороны атомной энергетики.

В случае с рыночной моделью за торжество рынка придется раскошелиться потребителю, то есть нам с вами. Ведь и ТЭС, и «зеленая энергетика» получат свою компенсацию через тариф «Укрэнерго». Правда, в период «переходных положений» будет действовать старая схема компенсации: разницу в тарифах оплатит «Энергоатом».

Но уже в 2020 году электроэнергия может подорожать для населения на 40−50%, что не исключает того факта, что процесс выравнивания цен для промышленности и населения стартует уже в этом году", — отметил Алексей Кущ.

О том, как возможное подорожание электроэнергии отразится на стоимости товаров и услуг, «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Стоит напомнить, что начало реформирования энергорынка миллионы украинцев уже ощутили на себе в начале года. С 1 января 2019-го украинцам приходится оплачивать электроэнергию по-новому. Теперь энергоуслуги клиентам в Украине оказывают две разные компании — оператор системы распределения и поставщик электроэнергии. Соответственно, изменилась и форма платежек. В первую очередь — реквизиты для оплаты. Также в расчетной части квитанции справочно указано, какая стоимость распределения электроэнергии включена в тариф. При этом общий тариф, то есть конечная стоимость энергии для населения, пока осталась такой же, как раньше.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter