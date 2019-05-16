- 5:10 Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
- 1:24 Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
- 0:50 Ани Лорак снова беременна, — СМИ
- 23:51 Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
- 23:20 Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском
- 23:00 Прогулки в киевских парках могут быть опасны: что нужно знать
- 22:50 Совбез ООН обсуждает украинский "языковый закон" по инициативе Кремля (онлайн-трансляция)
- 22:38 ДТП с Зайцевой: полицию обязали возобновить дело против экспертов
- 22:04 Болельщики «Аякса» трогательно попрощались с де Йонгом
Андре Тан назвал самую модную вещь сезона (фото)
Популярный украинский дизайнер Андре Тан в программе «Ранок з Україною» рассказал о наряде, который сейчас является абсолютным трендом. По словам известного дизайнера, настоящий хит этого сезона — платья в перьях.
— В таком наряде девушка точно не останется незамеченной! — прокомментировал Тан в эфире канала «Украина». — Сегодня много звезд выбирают именно такой романтический образ. Например, Бейонсе и Леди Гага на наиболее знаковых вечеринках появляются исключительно в нарядах из перьев.
Появляются в них и украинские звезды.
Правда, в таком наряде есть одно «но» — платье обязательно должно быть с корсетом. А это значит, что оно идеально для красной дорожки или важного мероприятия, а в обычной жизни в нем будет не очень комфортно. Поэтому мода модой, но существует и проверенная временем классика. Я люблю повторять слова легендарной Коко Шанель — нет ничего лучше, чем маленькое черное платье, — добавил Андре Тан.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» лондонский дизайнер Полина Магий рассказала о новых трендах в обуви.
А немецкий дизайнер Катарина Штарлай в своей книге «Секреты стиля» рассказала об одежде, которая принесет успех.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.