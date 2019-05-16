Андре Тан назвал самую модную вещь сезона (фото)

Стиль жизни

Популярный украинский дизайнер Андре Тан в программе «Ранок з Україною» рассказал о наряде, который сейчас является абсолютным трендом. По словам известного дизайнера, настоящий хит этого сезона — платья в перьях.

— В таком наряде девушка точно не останется незамеченной! — прокомментировал Тан в эфире канала «Украина». — Сегодня много звезд выбирают именно такой романтический образ. Например, Бейонсе и Леди Гага на наиболее знаковых вечеринках появляются исключительно в нарядах из перьев.

Бейонсе

Появляются в них и украинские звезды.

Настя Каменских

Правда, в таком наряде есть одно «но» — платье обязательно должно быть с корсетом. А это значит, что оно идеально для красной дорожки или важного мероприятия, а в обычной жизни в нем будет не очень комфортно. Поэтому мода модой, но существует и проверенная временем классика. Я люблю повторять слова легендарной Коко Шанель — нет ничего лучше, чем маленькое черное платье, — добавил Андре Тан.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» лондонский дизайнер Полина Магий рассказала о новых трендах в обуви.

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