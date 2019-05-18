- 18:12 В Украине оценили шансы Гройсмана попасть в Раду со своей партией
- 18:09 Бюджетников урежут: принято важное решение по магистрам и бакалаврам
- 17:59 "Укрзалізниця" начала продавать билеты на летние поезда в южном направлении
- 17:59 День инаугурации Зеленского: все подробности и реакция соцсетей
- 17:51 Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые милые семейные фото и видео с детьми
- 17:32 Гройсман уходит в отставку
- 17:28 Верим в лучшее: как звёзды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с вступлением в должность президента
- 17:22 В Египте освободили часть украинских моряков с задержанного танкера Sea Shark
- 17:22 Зеленский попросил не обращаться к нему по отчеству
- 17:08 В Киеве на детской площадке произошла стрельба: первые детали и фото
Появилось видео допроса женщины, бросившей малолетнюю дочь в московской поликлинике
В Москве нашли молодую мать, которая оставила двухлетнюю дочку возле городской поликлиники, а сама скрылась. Женщину уже допросили. На вопрос о причинах, заставивших избавиться от ребенка, горе-мать заявила, что она не справляется с обязанностями.
На логичный вопрос, почему ребенок был оставлен в опасности в людном месте, а не был, например, передан в детское учреждение, женщина заявила, что до такого варианта она «не додумала».
Ранее сообщалось, что мать ребенка, возможно, является уроженкой Украины, поскольку девочка оживилась, услышав украинскую речь, и сама говорила с соцработниками на украинском языке. Что касается причин странного поступка, то озвучивалась версия, что после рождения ребенка мать находилась в сильном стрессе, считала свою жизнь законченной, а параллельно к отказу от ребенка женщину побуждал ее приятель.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!