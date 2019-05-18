Появилось видео допроса женщины, бросившей малолетнюю дочь в московской поликлинике

Общество

В Москве нашли молодую мать, которая оставила двухлетнюю дочку возле городской поликлиники, а сама скрылась. Женщину уже допросили. На вопрос о причинах, заставивших избавиться от ребенка, горе-мать заявила, что она не справляется с обязанностями.

На логичный вопрос, почему ребенок был оставлен в опасности в людном месте, а не был, например, передан в детское учреждение, женщина заявила, что до такого варианта она «не додумала».

Ранее сообщалось, что мать ребенка, возможно, является уроженкой Украины, поскольку девочка оживилась, услышав украинскую речь, и сама говорила с соцработниками на украинском языке. Что касается причин странного поступка, то озвучивалась версия, что после рождения ребенка мать находилась в сильном стрессе, считала свою жизнь законченной, а параллельно к отказу от ребенка женщину побуждал ее приятель.



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