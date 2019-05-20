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Происшествия

Нардепа Паламарчука забрала скорая после инаугурации Зеленского: фото с места ЧП

12:22 20 мая 2019 2513
Николай Паламарчук
Инф. «ФАКТОВ»

После завершения в Верховной Раде церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского медики увезли на машине скорой помощи народного депутата Николая Паламарчука.

Как сообщает «Лига», народного депутата вывезли из здания парламента на инвалидной коляске. Коллеги, находившиеся рядом, не знали, что случилось с Николаем Паламарчуком. Из разговоров медиков журналисты выяснили, что у парламентария сильно поднялось давление.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичной патрульной полиции сообщили о возобновлении движения по нескольким улицам, перекрытым в связи с проведением в Верховной Раде торжественного заседания, посвященного приведению к присяге президента Владимира Зеленского.

Фото с сайта https://news.liga.net

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